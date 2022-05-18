https://ria.ru/20220518/udary-1789331654.html

Миронов призвал наносить удары по украинским штабам

Миронов призвал наносить удары по украинским штабам - РИА Новости, 18.05.2022

Миронов призвал наносить удары по украинским штабам

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил наносить удары по должностным лицам и штабам Украины, которые... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:36

2022-05-18T19:36

2022-05-18T19:46

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

сергей миронов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложил наносить удары по должностным лицам и штабам Украины, которые санкционируют обстрелы россиян."Россия для защиты жителей приграничных с Украиной областей должна "асимметрично отвечать" на каждый обстрел. Нужно наносить удары по тем украинским должностным лицам и штабам, которые санкционируют такие террористические атаки", – приводит слова Миронова его пресс-служба.По его словам, целенаправленные и неоправданные с военной точки зрения обстрелы мирных жителей являются "банальным терроризмом", они проводятся лишь с целью запугать граждан России и вызвать возмущение действиями российских властей. "Но эффект достигается обратный: жители пограничных районов становятся самыми активными сторонниками спецоперации по денацификации Украины", – пояснил парламентарий.Также он напомнил о своем предложении сформировать в приграничных с Россией областях "коридор безопасности", где находились бы российские войска."Полную безопасность граждан России и Украины может гарантировать только успешное завершение российской спецоперации по разгрому неонацистов. Уверен, так оно и будет", – добавил Миронов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/belgorod-1789220081.html

https://ria.ru/20220518/mironov-1789330291.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, сергей миронов, вооруженные силы рф