https://ria.ru/20220518/tseny-1789165475.html

СМИ: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен

СМИ: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен - РИА Новости, 18.05.2022

СМИ: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен

Рост цен на электроэнергию вынудил британские семьи использовать рестораны быстрого питания в качестве кухни, ванной и гостиной, пишет The Guardian. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:55

2022-05-18T09:55

2022-05-18T17:38

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великобритания

экономика

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рост цен на электроэнергию вынудил британские семьи использовать рестораны быстрого питания в качестве кухни, ванной и гостиной, пишет The Guardian.Жизнь британцев ухудшается из-за инфляции, добавил Коул."Родители водят детей в развлекательные центры, чтобы принять душ", — рассказал он.По словам собеседника издания, его команда пыталась убедить людей не сжигать мебель или деревянные поддоны, чтобы согреться, опасаясь, что так они подожгут свои дома.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.

https://ria.ru/20220518/defitsit-1789145413.html

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788840747.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, украина, сша, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, великобритания, экономика