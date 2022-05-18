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СМИ: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен - РИА Новости, 18.05.2022
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СМИ: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен
СМИ: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен - РИА Новости, 18.05.2022
СМИ: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен
Рост цен на электроэнергию вынудил британские семьи использовать рестораны быстрого питания в качестве кухни, ванной и гостиной, пишет The Guardian. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:55
2022-05-18T17:38
в мире
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украина
сша
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
великобритания
экономика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рост цен на электроэнергию вынудил британские семьи использовать рестораны быстрого питания в качестве кухни, ванной и гостиной, пишет The Guardian.Жизнь британцев ухудшается из-за инфляции, добавил Коул."Родители водят детей в развлекательные центры, чтобы принять душ", — рассказал он.По словам собеседника издания, его команда пыталась убедить людей не сжигать мебель или деревянные поддоны, чтобы согреться, опасаясь, что так они подожгут свои дома.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.
https://ria.ru/20220518/defitsit-1789145413.html
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в мире, россия, украина, сша, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, великобритания, экономика
09:55 18.05.2022 (обновлено: 17:38 18.05.2022)
 
СМИ: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен

The Guardian: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рост цен на электроэнергию вынудил британские семьи использовать рестораны быстрого питания в качестве кухни, ванной и гостиной, пишет The Guardian.

"Люди покупают своим детям Happy Meal за несколько фунтов и греются в McDonald’s. Затем они умываются, чистят зубы в туалете и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi", — приводит издание слова председателя попечительского фонда Bank Foundation Мэтью Коула.

Жизнь британцев ухудшается из-за инфляции, добавил Коул.
"Родители водят детей в развлекательные центры, чтобы принять душ", — рассказал он.
По словам собеседника издания, его команда пыталась убедить людей не сжигать мебель или деревянные поддоны, чтобы согреться, опасаясь, что так они подожгут свои дома.
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Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.
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