09:55 18.05.2022 (обновлено: 17:38 18.05.2022)
СМИ: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен
The Guardian: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рост цен на электроэнергию вынудил британские семьи использовать рестораны быстрого питания в качестве кухни, ванной и гостиной, пишет The Guardian.
"Люди покупают своим детям Happy Meal за несколько фунтов и греются в McDonald’s. Затем они умываются, чистят зубы в туалете и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi", — приводит издание слова председателя попечительского фонда Bank Foundation Мэтью Коула.
Жизнь британцев ухудшается из-за инфляции, добавил Коул.
"Родители водят детей в развлекательные центры, чтобы принять душ", — рассказал он.
По словам собеседника издания, его команда пыталась убедить людей не сжигать мебель или деревянные поддоны, чтобы согреться, опасаясь, что так они подожгут свои дома.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.
Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.