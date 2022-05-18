https://ria.ru/20220518/tsb-1789192395.html

Минфин ждет от ЦБ снижения ключевой ставки

Минфин ждет от ЦБ снижения ключевой ставки - РИА Новости, 18.05.2022

Минфин ждет от ЦБ снижения ключевой ставки

Минфин РФ надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, что позволит снизить ставки по кредитам в банках и тем самым помочь развитию бизнеса в России, заявил глава... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:51

2022-05-18T11:51

2022-05-18T12:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минфин РФ надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, что позволит снизить ставки по кредитам в банках и тем самым помочь развитию бизнеса в России, заявил глава министерства Антон Силуанов."Самое главное, о чем мы говорим, это не субсидирование, а чтобы ставки (по кредитам в банках - ред.) снижались - и мы все смотрим, надеемся на Центральный банк", - сказал Силуанов."Каждую неделю смотрю, какая инфляция за предыдущую неделю - снижается - и мы ждем от Центрального банка решений, которые нам всем помогут в развитии бизнеса, а именно - снижения процентной ставки", - отметил глава Минфина.ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, а в конце апреля - до 14%.

https://ria.ru/20220518/platezhi-1789190554.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов