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Пушилин: трибунал над военными преступниками должен быть международным - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/tribunal-1789206243.html
Пушилин: трибунал над военными преступниками должен быть международным
Пушилин: трибунал над военными преступниками должен быть международным - РИА Новости, 18.05.2022
Пушилин: трибунал над военными преступниками должен быть международным
Судьба украинских боевиков, которые были заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и сдались в плен, будет решаться в суде, заявил глава Донецкой народной РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:36
2022-05-18T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
игорь конашенков
александр семенов (батальон "восток")
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Судьба украинских боевиков, которые были заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и сдались в плен, будет решаться в суде, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."На данный момент это вопрос следующего этапа. Трибунал должен быть международным", - приводит агентство ответ главы ДНР на вопрос, кто будет судить украинских боевиков - Россия, ДНР или ЛНР.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220514/tovary-1788584909.html
https://ria.ru/20220518/dnr-1789174505.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, россия, донецкая народная республика
12:36 18.05.2022 (обновлено: 13:03 18.05.2022)
 
Пушилин: трибунал над военными преступниками должен быть международным

Глава ДНР Пушилин: судьбу сдавшихся украинских боевиков с "Азовстали" решит суд

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Судьба украинских боевиков, которые были заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и сдались в плен, будет решаться в суде, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Что касается военных преступников, а также тех, кто является националистами, их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Как бы не играли у отдельных, я знаю есть разные мнения, эмоции, если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.
"На данный момент это вопрос следующего этапа. Трибунал должен быть международным", - приводит агентство ответ главы ДНР на вопрос, кто будет судить украинских боевиков - Россия, ДНР или ЛНР.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 19:30В мире
Пушилин разрешил ввоз товаров из трех областей Украины
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.
Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Силы ДНР за сутки уничтожили 36 украинских военных
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинИгорь КонашенковАлександр Семенов (батальон "Восток")Владимир ПутинРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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