https://ria.ru/20220518/terminator-1789145616.html

Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор"

Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор" - РИА Новости, 18.05.2022

Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор"

Российская армия начала применять на Украине боевые машины поддержки танков "Терминатор", рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T03:34

2022-05-18T03:34

2022-05-18T10:16

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская армия начала применять на Украине боевые машины поддержки танков "Терминатор", рассказал РИА Новости информированный источник.По словам собеседника агентства, участие "Терминаторов" в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.БПМТ уже ранее применялись в боевых действиях в Сирии."Терминаторы" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе научно-технического форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.Точное количество имеющихся в российской армии БМПТ неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали 10 таких машин.

https://ria.ru/20220517/tanki-1788921986.html

https://ria.ru/20220517/bespilotniki-1788984163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия, в мире, украина