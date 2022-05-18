https://ria.ru/20220518/terminator-1789145616.html
Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор"
Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор" - РИА Новости, 18.05.2022
Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор"
Российская армия начала применять на Украине боевые машины поддержки танков "Терминатор", рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T03:34
2022-05-18T03:34
2022-05-18T10:16
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская армия начала применять на Украине боевые машины поддержки танков "Терминатор", рассказал РИА Новости информированный источник.По словам собеседника агентства, участие "Терминаторов" в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.БПМТ уже ранее применялись в боевых действиях в Сирии."Терминаторы" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе научно-технического форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.Точное количество имеющихся в российской армии БМПТ неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали 10 таких машин.
https://ria.ru/20220517/tanki-1788921986.html
https://ria.ru/20220517/bespilotniki-1788984163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, в мире, украина
03:34 18.05.2022 (обновлено: 10:16 18.05.2022)
Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор"
Вооруженные силы России применили в ходе спецоперации на Украине взвод БМПТ "Терминатор"
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская армия начала применять на Украине боевые машины поддержки танков "Терминатор", рассказал РИА Новости информированный источник.
"Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов", — сказал он.
По словам собеседника агентства, участие "Терминаторов" в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Опыт боевых действий на Украине
показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
БПМТ уже ранее применялись в боевых действиях в Сирии
.
"Терминаторы" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе научно-технического форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод
") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.
Точное количество имеющихся в российской армии БМПТ неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали 10 таких машин.