https://ria.ru/20220518/taksist-1789148999.html
В Приморье таксист напал с ножом на прохожего из-за замечания о парковке
В Приморье таксист напал с ножом на прохожего из-за замечания о парковке - РИА Новости, 18.05.2022
В Приморье таксист напал с ножом на прохожего из-за замечания о парковке
Водитель такси в Артеме Приморского края напал с ножом на прохожего после того, как последний сделал ему замечание за парковку на тротуаре, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T06:07
2022-05-18T06:07
2022-05-18T06:07
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Водитель такси в Артеме Приморского края напал с ножом на прохожего после того, как последний сделал ему замечание за парковку на тротуаре, сообщает региональное УМВД РФ.В соцсетях опубликовано видео конфликта, снятое из окна дома, возле которого таксист припарковался, перекрыв тротуар. На кадрах видно, как водитель такси с предметом, похожим на нож, в руке бросается на прохожего, пинает его и кидает в него камнями. Один камень попадает по голове. Пострадавший мужчина просит таксиста убрать нож. Авторы видео вызывают полицию."В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о том, что в районе одного из домов на улице Лазо неизвестный угрожает мужчине ножом. Полицейские опросили потерпевшего. Установлено, что гражданин сделал замечание водителю такси, который припарковался на тротуаре. Последний вышел из автомашины и ударил потерпевшего", - сообщает полиция.Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут таксиста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В Приморье таксист напал с ножом на прохожего из-за замечания о парковке
В Приморье таксист напал с ножом на прохожего из-за замечания о парковке на тротуаре
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Водитель такси в Артеме Приморского края напал с ножом на прохожего после того, как последний сделал ему замечание за парковку на тротуаре, сообщает региональное УМВД РФ.
В соцсетях опубликовано видео конфликта, снятое из окна дома, возле которого таксист припарковался, перекрыв тротуар. На кадрах видно, как водитель такси с предметом, похожим на нож, в руке бросается на прохожего, пинает его и кидает в него камнями. Один камень попадает по голове. Пострадавший мужчина просит таксиста убрать нож. Авторы видео вызывают полицию.
"В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о том, что в районе одного из домов на улице Лазо неизвестный угрожает мужчине ножом. Полицейские опросили потерпевшего. Установлено, что гражданин сделал замечание водителю такси, который припарковался на тротуаре. Последний вышел из автомашины и ударил потерпевшего", - сообщает полиция.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут таксиста.