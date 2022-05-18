https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789277050.html
МВД Таджикистана потребовало от боевиков на востоке страны сложить оружие
МВД Таджикистана потребовало от боевиков на востоке страны сложить оружие - РИА Новости, 18.05.2022
МВД Таджикистана потребовало от боевиков на востоке страны сложить оружие
Министерство внутренних дел Таджикистана потребовало от организованных преступных групп в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) добровольно сложить... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:38
2022-05-18T16:38
2022-05-18T16:44
таджикистан
душанбе
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ДУШАНБЕ, 18 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел Таджикистана потребовало от организованных преступных групп в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) добровольно сложить оружие и сдаться, заявив, что "завтра будет поздно".В среду МВД Таджикистана сообщило, что один офицер госкомитета нацбезопасности погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе ГБАО на колонну госкомитета. Отмечалось, что организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района ГБАО.МВД подчеркивало, что преступные группы заранее подготовились к этим действиям и для этого ввезли оружие из-за рубежа. Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы развернули антитеррористическую операцию. В результате задержаны восемь боевиков без оружия и более 70 вооруженных активных членов террористической группы, 11 человек ранены."Остальным организованным преступным группам решительно объявляется, что пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам. Завтра будет поздно", - говорится в заявлении МВД, размещенном на его официальном сайте.Правоохранители призвали население оказать им помощь в обеспечении общественного порядка, безопасности граждан и стабильности общества."Мы положим конец деятельности всех вооружённых организованных групп наркоторговцев. Другого пути нет", - говорится в заявлении МВД Таджикистана.
https://ria.ru/20220516/tadzhikistan-1788775188.html
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таджикистан, душанбе
16:38 18.05.2022 (обновлено: 16:44 18.05.2022)
МВД Таджикистана потребовало от боевиков на востоке страны сложить оружие
МВД Таджикистана потребовало от преступников на востоке страны сложить оружие и сдаться
ДУШАНБЕ, 18 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел Таджикистана потребовало от организованных преступных групп в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) добровольно сложить оружие и сдаться, заявив, что "завтра будет поздно".
В среду МВД Таджикистана сообщило, что один офицер госкомитета нацбезопасности погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе ГБАО на колонну госкомитета. Отмечалось, что организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района ГБАО.
МВД подчеркивало, что преступные группы заранее подготовились к этим действиям и для этого ввезли оружие из-за рубежа. Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы развернули антитеррористическую операцию. В результате задержаны восемь боевиков без оружия и более 70 вооруженных активных членов террористической группы, 11 человек ранены.
"Остальным организованным преступным группам решительно объявляется, что пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам. Завтра будет поздно", - говорится в заявлении МВД, размещенном на его официальном сайте.
Правоохранители призвали население оказать им помощь в обеспечении общественного порядка, безопасности граждан и стабильности общества.
"Мы положим конец деятельности всех вооружённых организованных групп наркоторговцев. Другого пути нет", - говорится в заявлении МВД Таджикистана.