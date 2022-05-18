Рейтинг@Mail.ru
Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789270300.html
Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков
Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков - РИА Новости, 18.05.2022
Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков
Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:18
2022-05-18T16:18
в мире
таджикистан
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37925/46/379254684_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_08c4aa7a9776ac39d7303a11c37cb0fb.jpg
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны."Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, дорога Рушан-Хорог и Хорог-Кульма (до границы с КНР) разблокированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе-Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района."Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате убиты восемь боевиков, 11 ранены, и более 70 вооруженных активных членов террористической группы задержаны", - сказал он.Ранее МВД заявило, что членам остальных организованных преступных групп объявляется, что "пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам, завтра будет поздно".
https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789239722.html
https://ria.ru/20220516/tadzhikistan-1788775188.html
таджикистан
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37925/46/379254684_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0b124c84643a95b4409ab6cb8dc414fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, китай
16:18 18.05.2022
 
Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков

Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков на востоке страны

© РИА Новости / Лидия ИсамоваГосударственный флаг Таджикистана
Государственный флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Лидия Исамова
Государственный флаг Таджикистана . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны.
"Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, дорога Рушан-Хорог и Хорог-Кульма (до границы с КНР) разблокированы", - сказал собеседник агентства.
Вертолет Ми-8 на учениях ОДКБ на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:45
Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете
По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе-Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.
"Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате убиты восемь боевиков, 11 ранены, и более 70 вооруженных активных членов террористической группы задержаны", - сказал он.
Ранее МВД заявило, что членам остальных организованных преступных групп объявляется, что "пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам, завтра будет поздно".
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
16 мая, 12:45
Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
 
В миреТаджикистанКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала