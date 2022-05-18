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Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков
Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков - РИА Новости, 18.05.2022
Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков
Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:18
2022-05-18T16:18
2022-05-18T16:18
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ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны."Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, дорога Рушан-Хорог и Хорог-Кульма (до границы с КНР) разблокированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе-Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района."Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате убиты восемь боевиков, 11 ранены, и более 70 вооруженных активных членов террористической группы задержаны", - сказал он.Ранее МВД заявило, что членам остальных организованных преступных групп объявляется, что "пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам, завтра будет поздно".
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в мире, таджикистан, китай
Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков
Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков на востоке страны
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны.
"Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана
завершена, дорога Рушан-Хорог и Хорог-Кульма (до границы с КНР
) разблокированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе-Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.
"Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате убиты восемь боевиков, 11 ранены, и более 70 вооруженных активных членов террористической группы задержаны", - сказал он.
Ранее МВД заявило, что членам остальных организованных преступных групп объявляется, что "пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам, завтра будет поздно".