https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789270300.html

Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков

Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков - РИА Новости, 18.05.2022

Силовики Таджикистана завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков

Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:18

2022-05-18T16:18

2022-05-18T16:18

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ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны."Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, дорога Рушан-Хорог и Хорог-Кульма (до границы с КНР) разблокированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе-Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района."Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате убиты восемь боевиков, 11 ранены, и более 70 вооруженных активных членов террористической группы задержаны", - сказал он.Ранее МВД заявило, что членам остальных организованных преступных групп объявляется, что "пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам, завтра будет поздно".

https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789239722.html

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