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Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете - РИА Новости, 18.05.2022
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Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете
Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете - РИА Новости, 18.05.2022
Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете
Министерство обороны Таджикистана опровергло информацию о том, что в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) разбился военный вертолет,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:45
2022-05-18T14:45
в мире
таджикистан
афганистан
талибан
оон
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ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Министерство обороны Таджикистана опровергло информацию о том, что в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) разбился военный вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства."Информация о том, что в ходе совместной спецоперации правоохранительных органов страны в Рушанском районе ГБАО разбился военный вертолет минобороны не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.Утром в социальных сетях появилась информация о том, что вертолет Вооруженных сил Таджикистана пересек границу с Афганистаном и был сбит талибами* *движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, таджикистан, афганистан, талибан, оон
14:45 18.05.2022
 
Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете

Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 на учениях ОДКБ на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане
Вертолет Ми-8 на учениях ОДКБ на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вертолет Ми-8 на учениях ОДКБ на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Министерство обороны Таджикистана опровергло информацию о том, что в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) разбился военный вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.
"Информация о том, что в ходе совместной спецоперации правоохранительных органов страны в Рушанском районе ГБАО разбился военный вертолет минобороны не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
16 мая, 12:45
Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
Утром в социальных сетях появилась информация о том, что вертолет Вооруженных сил Таджикистана пересек границу с Афганистаном и был сбит талибами*
*движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
В миреТаджикистанАфганистанТалибанООН
 
 
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