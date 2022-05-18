https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789239722.html

Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете

Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете - РИА Новости, 18.05.2022

Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете

Министерство обороны Таджикистана опровергло информацию о том, что в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) разбился военный вертолет,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:45

2022-05-18T14:45

2022-05-18T14:45

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ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Министерство обороны Таджикистана опровергло информацию о том, что в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) разбился военный вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства."Информация о том, что в ходе совместной спецоперации правоохранительных органов страны в Рушанском районе ГБАО разбился военный вертолет минобороны не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.Утром в социальных сетях появилась информация о том, что вертолет Вооруженных сил Таджикистана пересек границу с Афганистаном и был сбит талибами* *движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220516/tadzhikistan-1788775188.html

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в мире, таджикистан, афганистан, талибан, оон