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Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете
Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете - РИА Новости, 18.05.2022
Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете
Министерство обороны Таджикистана опровергло информацию о том, что в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) разбился военный вертолет,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:45
2022-05-18T14:45
2022-05-18T14:45
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ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Министерство обороны Таджикистана опровергло информацию о том, что в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) разбился военный вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства."Информация о том, что в ходе совместной спецоперации правоохранительных органов страны в Рушанском районе ГБАО разбился военный вертолет минобороны не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.Утром в социальных сетях появилась информация о том, что вертолет Вооруженных сил Таджикистана пересек границу с Афганистаном и был сбит талибами* *движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220516/tadzhikistan-1788775188.html
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в мире, таджикистан, афганистан, талибан, оон
Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете
Минобороны Таджикистана опровергло данные о сбитом на востоке вертолете