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В Таджикистане один офицер погиб, 13 солдат ранили при нападении боевиков - РИА Новости, 18.05.2022
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В Таджикистане один офицер погиб, 13 солдат ранили при нападении боевиков
В Таджикистане один офицер погиб, 13 солдат ранили при нападении боевиков - РИА Новости, 18.05.2022
В Таджикистане один офицер погиб, 13 солдат ранили при нападении боевиков
Один офицер госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки на востоке республики, сообщили РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:19
2022-05-18T14:26
в мире
таджикистан
душанбе
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ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Один офицер госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки на востоке республики, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД."Один офицер госкомитета нацбезопасности, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на колонну госкомитета", - сказал собеседник агентства.По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района."Преступные группы заранее подготовились к этим действиям и для этого ввезли оружие из-за рубежа. Правоохранительные органы ГБАО неоднократно заявляли на митингах, в беседах с представителями общественности и членами ОПГ, призывая их и через СМИ к сдаче огнестрельного оружия, отказу от вооруженного сопротивления конституции, но бандиты не ответили", - сообщил собеседник.Он отметил, что для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы развернули антитеррористическую операцию. В результате задержаны восемь боевиков без оружия и более 70 вооруженных активных членов террористической группы, 11 человек ранены.У ОПГ изъято большое количество оружия, боеприпасов и "коктейлей Молотова", мирные жители в ходе спецоперации не пострадали. В отношении задержанных членов ОПГ возбуждено уголовное дело, ведется следствие.В МВД добавили, что в настоящее время ситуация в районе спокойная, социальная инфраструктура и общественный транспорт возобновили нормальную работу, жители района возобновили свою повседневную деятельность.
https://ria.ru/20220516/rakhmon-1788774699.html
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в мире, таджикистан, душанбе
14:19 18.05.2022 (обновлено: 14:26 18.05.2022)
 
В Таджикистане один офицер погиб, 13 солдат ранили при нападении боевиков

В Таджикистане один офицер погиб, 13 солдат ранили при нападении преступной группировки

© РИА Новости / Лидия ИсамоваГосударственный флаг Таджикистана б
Государственный флаг Таджикистана б - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Лидия Исамова
Государственный флаг Таджикистана б. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Один офицер госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки на востоке республики, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД.
"Один офицер госкомитета нацбезопасности, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на колонну госкомитета", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.
"Преступные группы заранее подготовились к этим действиям и для этого ввезли оружие из-за рубежа. Правоохранительные органы ГБАО неоднократно заявляли на митингах, в беседах с представителями общественности и членами ОПГ, призывая их и через СМИ к сдаче огнестрельного оружия, отказу от вооруженного сопротивления конституции, но бандиты не ответили", - сообщил собеседник.
Он отметил, что для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы развернули антитеррористическую операцию. В результате задержаны восемь боевиков без оружия и более 70 вооруженных активных членов террористической группы, 11 человек ранены.
У ОПГ изъято большое количество оружия, боеприпасов и "коктейлей Молотова", мирные жители в ходе спецоперации не пострадали. В отношении задержанных членов ОПГ возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В МВД добавили, что в настоящее время ситуация в районе спокойная, социальная инфраструктура и общественный транспорт возобновили нормальную работу, жители района возобновили свою повседневную деятельность.
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