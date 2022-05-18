Рейтинг@Mail.ru
На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789152086.html
На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию
На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию - РИА Новости, 18.05.2022
На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию
Силовые структуры Таджикистана проводят антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщили в пресс-центре МВД. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T07:50
2022-05-18T07:50
в мире
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141712/80/1417128081_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ac8864d25a1cb77526ae5a33ed983ea0.jpg
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Силовые структуры Таджикистана проводят антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщили в пресс-центре МВД."В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге "Душанбе — Кульма" на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция", - сообщили в пресс-службе.Пресс-центр отмечает, что преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наёмников для осуществления террористических актов и других провокаций."Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооружённое сопротивление", - отметили в правоохранительном ведомстве.
https://ria.ru/20220508/taliban-1787475518.html
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141712/80/1417128081_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fee9d1c34aecc8478aef8fb3449f4b28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан
07:50 18.05.2022
 
На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию

Силовые структуры Таджикистана проводят антитеррористическую операцию на востоке страны

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Таджикистана
Военнослужащий армии Таджикистана - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Силовые структуры Таджикистана проводят антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщили в пресс-центре МВД.
"Члены организованной преступной группы для дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу "Душанбе — Кульма" на участке автодороги в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области непосредственно на линии государственной границы", - заявили в МВД.
"В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге "Душанбе — Кульма" на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция", - сообщили в пресс-службе.
Пресс-центр отмечает, что преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наёмников для осуществления террористических актов и других провокаций.
"Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооружённое сопротивление", - отметили в правоохранительном ведомстве.
Пограничники на Таджикско-афганской границе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 09:58
Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник
 
В миреТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала