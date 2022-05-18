https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789152086.html
На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию
На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию - РИА Новости, 18.05.2022
На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию
Силовые структуры Таджикистана проводят антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщили в пресс-центре МВД. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T07:50
2022-05-18T07:50
2022-05-18T07:50
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таджикистан
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ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Силовые структуры Таджикистана проводят антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщили в пресс-центре МВД."В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге "Душанбе — Кульма" на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция", - сообщили в пресс-службе.Пресс-центр отмечает, что преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наёмников для осуществления террористических актов и других провокаций."Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооружённое сопротивление", - отметили в правоохранительном ведомстве.
https://ria.ru/20220508/taliban-1787475518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан
На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию
Силовые структуры Таджикистана проводят антитеррористическую операцию на востоке страны
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Силовые структуры Таджикистана проводят антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщили в пресс-центре МВД.
"Члены организованной преступной группы для дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу "Душанбе — Кульма" на участке автодороги в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области непосредственно на линии государственной границы", - заявили в МВД.
"В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге "Душанбе — Кульма" на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция", - сообщили в пресс-службе.
Пресс-центр отмечает, что преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наёмников для осуществления террористических актов и других провокаций.
"Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооружённое сопротивление", - отметили в правоохранительном ведомстве.