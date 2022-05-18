https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789152086.html

На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию

На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию - РИА Новости, 18.05.2022

На востоке Таджикистана проводят антитеррористическую операцию

Силовые структуры Таджикистана проводят антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщили в пресс-центре МВД. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T07:50

2022-05-18T07:50

2022-05-18T07:50

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ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Силовые структуры Таджикистана проводят антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщили в пресс-центре МВД."В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге "Душанбе — Кульма" на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция", - сообщили в пресс-службе.Пресс-центр отмечает, что преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наёмников для осуществления террористических актов и других провокаций."Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооружённое сопротивление", - отметили в правоохранительном ведомстве.

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таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, таджикистан