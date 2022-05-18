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Понедельник начинается с Душанбе: чем Таджикистан удивит гостей из России - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789078056.html
Понедельник начинается с Душанбе: чем Таджикистан удивит гостей из России
Понедельник начинается с Душанбе: чем Таджикистан удивит гостей из России - РИА Новости, 18.05.2022
Понедельник начинается с Душанбе: чем Таджикистан удивит гостей из России
Таджикистан для большинства российских туристов — направление новое. Страна высокогорная — именно для знакомства с Памиром отправляются сюда многие... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:00
2022-05-18T14:19
туризм
туризм
таджикистан
душанбе
киргизия
somon air
александр македонский
достопримечательности
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Таджикистан для большинства российских туристов — направление новое. Страна высокогорная — именно для знакомства с Памиром отправляются сюда многие путешественники. А еще — за восточным колоритом, чтобы увидеть древнейшие города Средней Азии и восхитившие Александра Македонского озера. Что смотреть, пробовать и покупать в республике — в материале РИА Новости.Отправляйтесь в понедельник"Таджикистан — это не страна пятизвездочных отелей и ленивого отдыха. Нужно двигаться: ездить в горы, смотреть природные и исторические достопримечательности", — говорит директор компании "Жарков-Тур" Андрей Жарков.Сюда едут те, отмечает он, кто уже побывал во многих местах и хочет необычных впечатлений, "не шведского стола, а национальной кухни".Конечно, фешенебельные гостиницы и дорогие рестораны тоже есть, но они в основном в Душанбе — столице, с которой обычно начинается знакомство с республикой.В переводе с таджикского название этого мегаполиса — "понедельник". Здесь когда-то шумел кишлак Дюшамбе-Бозор, в котором в первый день недели работал рынок. В 1929-м город был известен как Сталинабад, а сегодняшнее имя он получил лишь в 1961-м.В Душанбе можно познакомиться с советской и постсоветской архитектурой. Главная улица, проспект Рудаки, и центральная площадь Дусти — очень красивы, считает руководитель направления "Таджикистан" клуба путешественников STRANNIK Павел Берестов. На площади расположен один из самых больших в мире дворцов, Кохи Навруз, где проходят официальные церемонии. Рядом — Национальный музей, в 22 залах которого — экспонаты периода Средневековья, а также одежда, утварь, богатая коллекция монет.Найдите время заглянуть в Национальный музей древностей. Полвека до 1996 года археологические находки — керамику, оружие, украшения — видели только научные работники. Сейчас доступ открыт для всех. Рассмотрите найденную на юге республики 12-метровую фигуру лежащего Будды, которой около полутора тысяч лет. Это самая большая в мире глиняная статуя Просветленного.Еще зайдите в Музей музыкальных инструментов: среди трех сотен экспонатов есть и 300-летний памирский сетор, и 500-летний бадахшанский тамбур — они похожи на лютню.Почти ОлимпВ трех часах езды от Душанбе у подножия Фанских гор, на юго-западе Памиро-Алтая, на высоте более двух тысяч метров расположено озеро Искандеркуль.По легенде, когда Александр Македонский (на Востоке его называли Искандером) завоевывал эти земли, он воскликнул: "Зачем богам Олимп, если есть такое прекрасное место?" Водоем получил имя легендарного полководца."Там приятно провести время, инфраструктура развита", — отмечает Павел Берестов.Направляйтесь в сторону долины реки Каракуль и далее через перевалы к Маргузорским озерам, известным как Семь озер. В каждом — вода особенного цвета.Также стоит посетить столицу древнего Согдийского царства Пенджикент, чей расцвет пришелся на V-VIII века. Его даже называли "Среднеазиатскими Помпеями". "Зайдите в музей, осмотрите руины старого города — остатки домов, административных зданий", — рекомендует Павел Берестов.Второй по размеру город после Душанбе — Худжанд, расположенный на севере страны. Там делают лучший в Таджикистане шашлык, говорит Берестов. Плов вкусный везде, но, в отличие от Узбекистана, в него добавляют нут. В жаркую погоду попробуйте курутоб, чем-то напоминающий окрошку на кефире.В получасе езды от Худжанда — Кайраккумское водохранилище длиной 50 километров, созданное в советское время для постройки ГЭС. Его еще называют Таджикским морем. Если погода позволит, можно искупаться. Марсианские пейзажи и горные пикиГоры Памира привлекают не только обычных туристов, но и альпинистов. Первые ограничиваются поездкой на джипах по Памирскому тракту, который пролегает через Душанбе и идет на восток. Этот путь считают одной из самых красивых дорог мира. Вокруг — "марсианские" пейзажи, высокогорные пустыни, разноцветные скалы, снежные шапки на вершинах. Там комфортно и неподготовленным путешественникам, высота над уровнем моря не превышает трех тысяч метров, говорит Андрей Жарков.Спортсменам же интересно покорять вершины. В Таджикистане, к примеру, находятся пик Исмоила Сомони (высотой 7495 метров), пик Ленина (7134 метров) и пик Корженевской (7105 метров).Из-за закрытия сухопутных границ с Киргизией уже третий сезон довольно сложно проехать полный маршрут по Памиру, поясняет гид Александр Виноградов. Раньше путешественники поднимались от Хорога в Таджикистане, а спускались в Оше в Киргизии. Сейчас, по словам экскурсовода, сделать это нельзя. Число маршрутов по Памиру уменьшилось, приходится возвращаться в Душанбе по непростым дорогам Горно-Бадахшанской области.Никто тут не спешитТаджикистан — направление не массовое, отмечают эксперты. Но спрос есть и на экскурсии, и на путевки с элементами трекинга и хайкинга, подтверждает менеджер туроператора "Миракль" Мария Мулюкова. Поездка по Памирскому тракту популярна у фотографов, добавляет она, там можно сделать необычные снимки. Достопримечательности, расположенные вдоль дороги, лучше осматривать летом, а посещать города — зимой-осенью, иначе слишком жарко.Туры недешевые. Экскурсионная неделя — примерно 90 тысяч рублей. Путешествие по Памирскому тракту — от 600 долларов за четыре дня. "В горы на легковушке не уедешь, только на джипе. Еще приходится оплачивать труд и проживание водителя", — объясняет Жарков.В летние месяцы средняя минимальная стоимость билета из России в Таджикистан — около 24 тысяч рублей. По маршруту летают "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и Somon Air. Виза не нужна.В туристических районах безопасно, местные жители доброжелательны, подчеркивают гиды. Но одеваться все же стоит скромно. Хотя в коротких шортах порой ходят даже местные девушки, старшее поколение открытые локти и колени может осудить.Важный бонус: в Таджикистане туристы могут расслабиться. "Никто никуда не бежит, все дела решают медленно, услуги оказывают, но неторопливо. Машину можно ждать час, это нормально", — говорит Павел Берестов. Главное — никуда не спешить.
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Мария Селиванова
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туризм, таджикистан, душанбе, киргизия, somon air, александр македонский, достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные, что посмотреть , еда, туристы, уральские авиалинии, ютэйр, маршруты - туризм
08:00 18.05.2022 (обновлено: 14:19 18.05.2022)
 

Понедельник начинается с Душанбе: чем Таджикистан удивит гостей из России

© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкПрирода Таджикистана
Природа Таджикистана - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Амир Исаев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Таджикистан для большинства российских туристов — направление новое. Страна высокогорная — именно для знакомства с Памиром отправляются сюда многие путешественники. А еще — за восточным колоритом, чтобы увидеть древнейшие города Средней Азии и восхитившие Александра Македонского озера. Что смотреть, пробовать и покупать в республике — в материале РИА Новости.

Отправляйтесь в понедельник

"Таджикистан — это не страна пятизвездочных отелей и ленивого отдыха. Нужно двигаться: ездить в горы, смотреть природные и исторические достопримечательности", — говорит директор компании "Жарков-Тур" Андрей Жарков.
Сюда едут те, отмечает он, кто уже побывал во многих местах и хочет необычных впечатлений, "не шведского стола, а национальной кухни".
© Sputnik / Амир ИсаевКохи Навруз
Кохи Навруз - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Амир Исаев
Кохи Навруз
Конечно, фешенебельные гостиницы и дорогие рестораны тоже есть, но они в основном в Душанбе — столице, с которой обычно начинается знакомство с республикой.
В переводе с таджикского название этого мегаполиса — "понедельник". Здесь когда-то шумел кишлак Дюшамбе-Бозор, в котором в первый день недели работал рынок. В 1929-м город был известен как Сталинабад, а сегодняшнее имя он получил лишь в 1961-м.
© Pixabay / ArmonichДушанбе, Таджикистан
Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Pixabay / Armonich
Душанбе, Таджикистан
В Душанбе можно познакомиться с советской и постсоветской архитектурой. Главная улица, проспект Рудаки, и центральная площадь Дусти — очень красивы, считает руководитель направления "Таджикистан" клуба путешественников STRANNIK Павел Берестов. На площади расположен один из самых больших в мире дворцов, Кохи Навруз, где проходят официальные церемонии.
Рядом — Национальный музей, в 22 залах которого — экспонаты периода Средневековья, а также одежда, утварь, богатая коллекция монет.
CC BY-SA 3.0 / Rjruiziii / Площадь Дусти в Душанбе
Площадь Дусти в Душанбе
1 из 2
Площадь Дусти в Душанбе
CC BY-SA 3.0 / Rjruiziii /
© Pixabay / Makalu

Здание парламента Таджикистана

Здание Парламента Таджикистана
2 из 2

Здание парламента Таджикистана

© Pixabay / Makalu
1 из 2
Площадь Дусти в Душанбе
CC BY-SA 3.0 / Rjruiziii /
2 из 2

Здание парламента Таджикистана

© Pixabay / Makalu
Найдите время заглянуть в Национальный музей древностей. Полвека до 1996 года археологические находки — керамику, оружие, украшения — видели только научные работники. Сейчас доступ открыт для всех. Рассмотрите найденную на юге республики 12-метровую фигуру лежащего Будды, которой около полутора тысяч лет. Это самая большая в мире глиняная статуя Просветленного.
Еще зайдите в Музей музыкальных инструментов: среди трех сотен экспонатов есть и 300-летний памирский сетор, и 500-летний бадахшанский тамбур — они похожи на лютню.

Почти Олимп

В трех часах езды от Душанбе у подножия Фанских гор, на юго-западе Памиро-Алтая, на высоте более двух тысяч метров расположено озеро Искандеркуль.
© Pixabay / Makalu Озеро Искандеркуль в Таджикистане
Озеро Искандеркуль в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Pixabay / Makalu
Озеро Искандеркуль в Таджикистане
По легенде, когда Александр Македонский (на Востоке его называли Искандером) завоевывал эти земли, он воскликнул: "Зачем богам Олимп, если есть такое прекрасное место?" Водоем получил имя легендарного полководца.
"Там приятно провести время, инфраструктура развита", — отмечает Павел Берестов.
Направляйтесь в сторону долины реки Каракуль и далее через перевалы к Маргузорским озерам, известным как Семь озер. В каждом — вода особенного цвета.
CC BY-SA 3.0 / Jamal Nazareth / Пенджикент
Пенджикент
1 из 4
Пенджикент
CC BY-SA 3.0 / Jamal Nazareth /
© Pixabay / MakaluОзеро Каракуль, Таджикистан
Озеро Каракуль, Таджикистан
2 из 4
Озеро Каракуль, Таджикистан
© Pixabay / Makalu
© Pixabay / MakaluОдно из семи Маргузорских озер
Одно из семи Маргузорских озер
3 из 4
Одно из семи Маргузорских озер
© Pixabay / Makalu
© Pixabay / MakaluОзеро Каракуль
Озеро Каракуль
4 из 4
Озеро Каракуль
© Pixabay / Makalu
1 из 4
Пенджикент
CC BY-SA 3.0 / Jamal Nazareth /
2 из 4
Озеро Каракуль, Таджикистан
© Pixabay / Makalu
3 из 4
Одно из семи Маргузорских озер
© Pixabay / Makalu
4 из 4
Озеро Каракуль
© Pixabay / Makalu
Также стоит посетить столицу древнего Согдийского царства Пенджикент, чей расцвет пришелся на V-VIII века. Его даже называли "Среднеазиатскими Помпеями". "Зайдите в музей, осмотрите руины старого города — остатки домов, административных зданий", — рекомендует Павел Берестов.
Второй по размеру город после Душанбе — Худжанд, расположенный на севере страны. Там делают лучший в Таджикистане шашлык, говорит Берестов. Плов вкусный везде, но, в отличие от Узбекистана, в него добавляют нут. В жаркую погоду попробуйте курутоб, чем-то напоминающий окрошку на кефире.
© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанк

Базар "Панчшанбе" в городе Худжанде

Базар Панчшанбе в городе Худжанд
1 из 4

Базар "Панчшанбе" в городе Худжанде

© Sputnik / Амир Исаев
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© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанк

Фонтаны перед зданием Дворца культуры "Арбоб" в городе Худжанде

Фонтаны перед зданием дворца культуры Арбоб в городе Худжанд
2 из 4

Фонтаны перед зданием Дворца культуры "Арбоб" в городе Худжанде

© РИА Новости / Амир Исаев
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CC BY-SA 4.0 / Шухрат Саъдиев (cropped) /

Мечеть-мавзолей шейха Муслихиддина в Худжанде

Мечеть-мавзолей шейха Муслихиддина в городе Худжанд, Таджикистан
3 из 4

Мечеть-мавзолей шейха Муслихиддина в Худжанде

CC BY-SA 4.0 / Шухрат Саъдиев (cropped) /
© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанк

Повара во время приготовления плова "Душанбе" для фестиваля "Оши палав" в парке культуры и отдыха имени Фирдоуси в Душанбе. В рамках фестиваля в специальном казане приготовили тонну плова

Повара во время приготовления плова Душанбе для фестиваля Оши палав в парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе
4 из 4

Повара во время приготовления плова "Душанбе" для фестиваля "Оши палав" в парке культуры и отдыха имени Фирдоуси в Душанбе. В рамках фестиваля в специальном казане приготовили тонну плова

© Sputnik / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
1 из 4

Базар "Панчшанбе" в городе Худжанде

© Sputnik / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
2 из 4

Фонтаны перед зданием Дворца культуры "Арбоб" в городе Худжанде

© РИА Новости / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
3 из 4

Мечеть-мавзолей шейха Муслихиддина в Худжанде

CC BY-SA 4.0 / Шухрат Саъдиев (cropped) /
4 из 4

Повара во время приготовления плова "Душанбе" для фестиваля "Оши палав" в парке культуры и отдыха имени Фирдоуси в Душанбе. В рамках фестиваля в специальном казане приготовили тонну плова

© Sputnik / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
В получасе езды от Худжанда — Кайраккумское водохранилище длиной 50 километров, созданное в советское время для постройки ГЭС. Его еще называют Таджикским морем. Если погода позволит, можно искупаться.

Марсианские пейзажи и горные пики

Горы Памира привлекают не только обычных туристов, но и альпинистов. Первые ограничиваются поездкой на джипах по Памирскому тракту, который пролегает через Душанбе и идет на восток. Этот путь считают одной из самых красивых дорог мира.
Вокруг — "марсианские" пейзажи, высокогорные пустыни, разноцветные скалы, снежные шапки на вершинах. Там комфортно и неподготовленным путешественникам, высота над уровнем моря не превышает трех тысяч метров, говорит Андрей Жарков.
© Pixabay / MakaluПамирский тракт
Памирский тракт - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Pixabay / Makalu
Памирский тракт
Спортсменам же интересно покорять вершины. В Таджикистане, к примеру, находятся пик Исмоила Сомони (высотой 7495 метров), пик Ленина (7134 метров) и пик Корженевской (7105 метров).
© Pixabay / MakaluПамир
Памир
1 из 5
Памир
© Pixabay / Makalu
© Pixabay / MakaluБуддийская ступа на Памире
Буддийская ступа на Памире
2 из 5
Буддийская ступа на Памире
© Pixabay / Makalu
© Pixabay / MakaluВид на горы Памир
Вид на горы Памир
3 из 5
Вид на горы Памир
© Pixabay / Makalu
© Pixabay / MakaluГоры Памир
Горы Памир
4 из 5
Горы Памир
© Pixabay / Makalu
© Pixabay / MakaluБадахшан
Бадахшан
5 из 5
Бадахшан
© Pixabay / Makalu
1 из 5
Памир
© Pixabay / Makalu
2 из 5
Буддийская ступа на Памире
© Pixabay / Makalu
3 из 5
Вид на горы Памир
© Pixabay / Makalu
4 из 5
Горы Памир
© Pixabay / Makalu
5 из 5
Бадахшан
© Pixabay / Makalu
Из-за закрытия сухопутных границ с Киргизией уже третий сезон довольно сложно проехать полный маршрут по Памиру, поясняет гид Александр Виноградов. Раньше путешественники поднимались от Хорога в Таджикистане, а спускались в Оше в Киргизии. Сейчас, по словам экскурсовода, сделать это нельзя.
Число маршрутов по Памиру уменьшилось, приходится возвращаться в Душанбе по непростым дорогам Горно-Бадахшанской области.

Никто тут не спешит

Таджикистан — направление не массовое, отмечают эксперты. Но спрос есть и на экскурсии, и на путевки с элементами трекинга и хайкинга, подтверждает менеджер туроператора "Миракль" Мария Мулюкова.
Поездка по Памирскому тракту популярна у фотографов, добавляет она, там можно сделать необычные снимки. Достопримечательности, расположенные вдоль дороги, лучше осматривать летом, а посещать города — зимой-осенью, иначе слишком жарко.
© Pixabay / Makalu Мечеть в поселке Мургаб, Таджикистан
Мечеть в поселке Мургаб, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Pixabay / Makalu
Мечеть в поселке Мургаб, Таджикистан
Туры недешевые. Экскурсионная неделя — примерно 90 тысяч рублей. Путешествие по Памирскому тракту — от 600 долларов за четыре дня. "В горы на легковушке не уедешь, только на джипе. Еще приходится оплачивать труд и проживание водителя", — объясняет Жарков.

Впрочем, цены любопытных не пугают. "В мае Таджикистан стал у россиян четвертым по популярности зарубежным направлением. Его доля в общем объеме заказов за границу составляет 12 процентов", — рассказала руководитель пресс-службы сервиса для бронирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

В летние месяцы средняя минимальная стоимость билета из России в Таджикистан — около 24 тысяч рублей. По маршруту летают "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и Somon Air. Виза не нужна.
© Pixabay / Makalu Село Калаихум, Таджикистан
Село Калаихум, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Pixabay / Makalu
Село Калаихум, Таджикистан
В туристических районах безопасно, местные жители доброжелательны, подчеркивают гиды. Но одеваться все же стоит скромно. Хотя в коротких шортах порой ходят даже местные девушки, старшее поколение открытые локти и колени может осудить.
Важный бонус: в Таджикистане туристы могут расслабиться. "Никто никуда не бежит, все дела решают медленно, услуги оказывают, но неторопливо. Машину можно ждать час, это нормально", — говорит Павел Берестов. Главное — никуда не спешить.
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