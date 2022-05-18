https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789078056.html

Понедельник начинается с Душанбе: чем Таджикистан удивит гостей из России

Понедельник начинается с Душанбе: чем Таджикистан удивит гостей из России - РИА Новости, 18.05.2022

Понедельник начинается с Душанбе: чем Таджикистан удивит гостей из России

Таджикистан для большинства российских туристов — направление новое. Страна высокогорная — именно для знакомства с Памиром отправляются сюда многие... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:00

2022-05-18T08:00

2022-05-18T14:19

туризм

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таджикистан

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александр македонский

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Таджикистан для большинства российских туристов — направление новое. Страна высокогорная — именно для знакомства с Памиром отправляются сюда многие путешественники. А еще — за восточным колоритом, чтобы увидеть древнейшие города Средней Азии и восхитившие Александра Македонского озера. Что смотреть, пробовать и покупать в республике — в материале РИА Новости.Отправляйтесь в понедельник"Таджикистан — это не страна пятизвездочных отелей и ленивого отдыха. Нужно двигаться: ездить в горы, смотреть природные и исторические достопримечательности", — говорит директор компании "Жарков-Тур" Андрей Жарков.Сюда едут те, отмечает он, кто уже побывал во многих местах и хочет необычных впечатлений, "не шведского стола, а национальной кухни".Конечно, фешенебельные гостиницы и дорогие рестораны тоже есть, но они в основном в Душанбе — столице, с которой обычно начинается знакомство с республикой.В переводе с таджикского название этого мегаполиса — "понедельник". Здесь когда-то шумел кишлак Дюшамбе-Бозор, в котором в первый день недели работал рынок. В 1929-м город был известен как Сталинабад, а сегодняшнее имя он получил лишь в 1961-м.В Душанбе можно познакомиться с советской и постсоветской архитектурой. Главная улица, проспект Рудаки, и центральная площадь Дусти — очень красивы, считает руководитель направления "Таджикистан" клуба путешественников STRANNIK Павел Берестов. На площади расположен один из самых больших в мире дворцов, Кохи Навруз, где проходят официальные церемонии. Рядом — Национальный музей, в 22 залах которого — экспонаты периода Средневековья, а также одежда, утварь, богатая коллекция монет.Найдите время заглянуть в Национальный музей древностей. Полвека до 1996 года археологические находки — керамику, оружие, украшения — видели только научные работники. Сейчас доступ открыт для всех. Рассмотрите найденную на юге республики 12-метровую фигуру лежащего Будды, которой около полутора тысяч лет. Это самая большая в мире глиняная статуя Просветленного.Еще зайдите в Музей музыкальных инструментов: среди трех сотен экспонатов есть и 300-летний памирский сетор, и 500-летний бадахшанский тамбур — они похожи на лютню.Почти ОлимпВ трех часах езды от Душанбе у подножия Фанских гор, на юго-западе Памиро-Алтая, на высоте более двух тысяч метров расположено озеро Искандеркуль.По легенде, когда Александр Македонский (на Востоке его называли Искандером) завоевывал эти земли, он воскликнул: "Зачем богам Олимп, если есть такое прекрасное место?" Водоем получил имя легендарного полководца."Там приятно провести время, инфраструктура развита", — отмечает Павел Берестов.Направляйтесь в сторону долины реки Каракуль и далее через перевалы к Маргузорским озерам, известным как Семь озер. В каждом — вода особенного цвета.Также стоит посетить столицу древнего Согдийского царства Пенджикент, чей расцвет пришелся на V-VIII века. Его даже называли "Среднеазиатскими Помпеями". "Зайдите в музей, осмотрите руины старого города — остатки домов, административных зданий", — рекомендует Павел Берестов.Второй по размеру город после Душанбе — Худжанд, расположенный на севере страны. Там делают лучший в Таджикистане шашлык, говорит Берестов. Плов вкусный везде, но, в отличие от Узбекистана, в него добавляют нут. В жаркую погоду попробуйте курутоб, чем-то напоминающий окрошку на кефире.В получасе езды от Худжанда — Кайраккумское водохранилище длиной 50 километров, созданное в советское время для постройки ГЭС. Его еще называют Таджикским морем. Если погода позволит, можно искупаться. Марсианские пейзажи и горные пикиГоры Памира привлекают не только обычных туристов, но и альпинистов. Первые ограничиваются поездкой на джипах по Памирскому тракту, который пролегает через Душанбе и идет на восток. Этот путь считают одной из самых красивых дорог мира. Вокруг — "марсианские" пейзажи, высокогорные пустыни, разноцветные скалы, снежные шапки на вершинах. Там комфортно и неподготовленным путешественникам, высота над уровнем моря не превышает трех тысяч метров, говорит Андрей Жарков.Спортсменам же интересно покорять вершины. В Таджикистане, к примеру, находятся пик Исмоила Сомони (высотой 7495 метров), пик Ленина (7134 метров) и пик Корженевской (7105 метров).Из-за закрытия сухопутных границ с Киргизией уже третий сезон довольно сложно проехать полный маршрут по Памиру, поясняет гид Александр Виноградов. Раньше путешественники поднимались от Хорога в Таджикистане, а спускались в Оше в Киргизии. Сейчас, по словам экскурсовода, сделать это нельзя. Число маршрутов по Памиру уменьшилось, приходится возвращаться в Душанбе по непростым дорогам Горно-Бадахшанской области.Никто тут не спешитТаджикистан — направление не массовое, отмечают эксперты. Но спрос есть и на экскурсии, и на путевки с элементами трекинга и хайкинга, подтверждает менеджер туроператора "Миракль" Мария Мулюкова. Поездка по Памирскому тракту популярна у фотографов, добавляет она, там можно сделать необычные снимки. Достопримечательности, расположенные вдоль дороги, лучше осматривать летом, а посещать города — зимой-осенью, иначе слишком жарко.Туры недешевые. Экскурсионная неделя — примерно 90 тысяч рублей. Путешествие по Памирскому тракту — от 600 долларов за четыре дня. "В горы на легковушке не уедешь, только на джипе. Еще приходится оплачивать труд и проживание водителя", — объясняет Жарков.В летние месяцы средняя минимальная стоимость билета из России в Таджикистан — около 24 тысяч рублей. По маршруту летают "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и Somon Air. Виза не нужна.В туристических районах безопасно, местные жители доброжелательны, подчеркивают гиды. Но одеваться все же стоит скромно. Хотя в коротких шортах порой ходят даже местные девушки, старшее поколение открытые локти и колени может осудить.Важный бонус: в Таджикистане туристы могут расслабиться. "Никто никуда не бежит, все дела решают медленно, услуги оказывают, но неторопливо. Машину можно ждать час, это нормально", — говорит Павел Берестов. Главное — никуда не спешить.

https://ria.ru/20220423/alma-ata-1784792130.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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