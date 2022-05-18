https://ria.ru/20220518/sud-1789338769.html

Мундепа Горинова буду судить за фейки об армии России, сообщил источник

Мундепа Горинова буду судить за фейки об армии России, сообщил источник - РИА Новости, 18.05.2022

Мундепа Горинова буду судить за фейки об армии России, сообщил источник

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и готовится направить в суд Москвы дело в отношении муниципального депутата Алексея Горинова, ему инкриминируется РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:13

2022-05-18T20:13

2022-05-18T20:18

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и готовится направить в суд Москвы дело в отношении муниципального депутата Алексея Горинова, ему инкриминируется распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В ближайшее время прокуратура Москвы направит в суд уголовное дело в отношении депутата муниципального округа Красносельский Алексея Горинова. По делу утверждено обвинительное заключение", - сказал собеседник агентства.По его словам, Горинов обвиняется по п. "а, б, д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти).Следствие считает, отметил источник, что 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время открытого заседания Совета депутатов огласили ложную информацию, содержащую не соответствующие действительности данные о российской армии.Видеозапись открытого заседания была размещена на официальном сайте и других сайтах в соответствии с решением Совета депутатов.Уголовное дело в отношении Котеночкиной выделено в отдельное производство в связи с ее розыском.

https://ria.ru/20220518/arest-1789279063.html

https://ria.ru/20220514/feyk-1788536528.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, вооруженные силы рф