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В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым - РИА Новости, 18.05.2022
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В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым
В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым - РИА Новости, 18.05.2022
В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил, что нужно набраться терпения, виновность РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:55
2022-05-18T13:24
россия
криминал
дмитрий песков
роскосмос
иван сафронов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил, что нужно набраться терпения, виновность может признать только суд."Оно же идет в закрытом режиме, поэтому мы, к сожалению, не имеем возможности следить за этим. Но, действительно, здесь просто нужно набраться терпения и подождать. Еще раз повторяем, виновность может признать только суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
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россия, криминал, дмитрий песков, роскосмос, иван сафронов
12:55 18.05.2022 (обновлено: 13:24 18.05.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым

Песков: Кремль не может следить за процессом над Сафроновым из-за закрытого режима

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил, что нужно набраться терпения, виновность может признать только суд.
"Оно же идет в закрытом режиме, поэтому мы, к сожалению, не имеем возможности следить за этим. Но, действительно, здесь просто нужно набраться терпения и подождать. Еще раз повторяем, виновность может признать только суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 13:36
Суд признал законным продление ареста Сафронову
 
РоссияКриминалДмитрий ПесковРоскосмосИван Сафронов
 
 
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