https://ria.ru/20220518/sud-1789211865.html
В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым
В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым - РИА Новости, 18.05.2022
В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил, что нужно набраться терпения, виновность РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:55
2022-05-18T12:55
2022-05-18T13:24
россия
криминал
дмитрий песков
роскосмос
иван сафронов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил, что нужно набраться терпения, виновность может признать только суд."Оно же идет в закрытом режиме, поэтому мы, к сожалению, не имеем возможности следить за этим. Но, действительно, здесь просто нужно набраться терпения и подождать. Еще раз повторяем, виновность может признать только суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20220428/safronov-1785933627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, криминал, дмитрий песков, роскосмос, иван сафронов
12:55 18.05.2022 (обновлено: 13:24 18.05.2022)
В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым
Песков: Кремль не может следить за процессом над Сафроновым из-за закрытого режима