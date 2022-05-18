https://ria.ru/20220518/sud-1789211865.html

В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым

В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым - РИА Новости, 18.05.2022

В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил, что нужно набраться терпения, виновность РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:55

2022-05-18T12:55

2022-05-18T13:24

россия

криминал

дмитрий песков

роскосмос

иван сафронов

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил, что нужно набраться терпения, виновность может признать только суд."Оно же идет в закрытом режиме, поэтому мы, к сожалению, не имеем возможности следить за этим. Но, действительно, здесь просто нужно набраться терпения и подождать. Еще раз повторяем, виновность может признать только суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20220428/safronov-1785933627.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, криминал, дмитрий песков, роскосмос, иван сафронов