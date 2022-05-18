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Почти половина подписчиков президента США в Twitter фейковые, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2022
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Почти половина подписчиков президента США в Twitter фейковые, сообщили СМИ
Почти половина подписчиков президента США в Twitter фейковые, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2022
Почти половина подписчиков президента США в Twitter фейковые, сообщили СМИ
Аккаунты почти половины подписчиков страницы президента США Джо Байдена в Twitter фейковые, пишет газета Daily Mail со ссылкой на анализ аудиторской компании... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:09
2022-05-18T20:09
в мире
технологии
джо байден
илон маск
сша
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Аккаунты почти половины подписчиков страницы президента США Джо Байдена в Twitter фейковые, пишет газета Daily Mail со ссылкой на анализ аудиторской компании Spark Toro.Согласно проведенному анализу, 11 миллионов, или 49,3% подписчиков официальной страницы американского президента в соцсети (@POTUS) - либо боты, либо пользователи с нерабочими аккаунтами.У действующего президента США Джо Байдена, помимо официальной страницы главы страны, есть и личная страница в Twitter, однако, как отмечает издание, там дела обстоят не лучше - аккаунты 43% подписанных на эту страницу, вероятно, фейковые.В конце апреля миллиардер Илон Маск достиг договоренности о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал соцсети стать платформой для свободы слова по всему миру.Однако позже Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании проверки данных о том, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества пользователей. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проверит 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.
https://ria.ru/20220518/ssha-1789194001.html
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353
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в мире, технологии, джо байден, илон маск, сша
20:09 18.05.2022
 
Почти половина подписчиков президента США в Twitter фейковые, сообщили СМИ

Daily Mail: аккаунты почти половины подписчиков президента США в Twitter фейковые

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Аккаунты почти половины подписчиков страницы президента США Джо Байдена в Twitter фейковые, пишет газета Daily Mail со ссылкой на анализ аудиторской компании Spark Toro.
Согласно проведенному анализу, 11 миллионов, или 49,3% подписчиков официальной страницы американского президента в соцсети (@POTUS) - либо боты, либо пользователи с нерабочими аккаунтами.
Президент США Джо Байден не смог произнести слово во время выступления - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления
У действующего президента США Джо Байдена, помимо официальной страницы главы страны, есть и личная страница в Twitter, однако, как отмечает издание, там дела обстоят не лучше - аккаунты 43% подписанных на эту страницу, вероятно, фейковые.
В конце апреля миллиардер Илон Маск достиг договоренности о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал соцсети стать платформой для свободы слова по всему миру.
Однако позже Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании проверки данных о том, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества пользователей. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проверит 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.
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