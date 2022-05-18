https://ria.ru/20220518/ssha-1789338005.html

Почти половина подписчиков президента США в Twitter фейковые, сообщили СМИ

Почти половина подписчиков президента США в Twitter фейковые, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2022

Почти половина подписчиков президента США в Twitter фейковые, сообщили СМИ

Аккаунты почти половины подписчиков страницы президента США Джо Байдена в Twitter фейковые, пишет газета Daily Mail со ссылкой на анализ аудиторской компании... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:09

2022-05-18T20:09

2022-05-18T20:09

в мире

технологии

джо байден

илон маск

сша

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Аккаунты почти половины подписчиков страницы президента США Джо Байдена в Twitter фейковые, пишет газета Daily Mail со ссылкой на анализ аудиторской компании Spark Toro.Согласно проведенному анализу, 11 миллионов, или 49,3% подписчиков официальной страницы американского президента в соцсети (@POTUS) - либо боты, либо пользователи с нерабочими аккаунтами.У действующего президента США Джо Байдена, помимо официальной страницы главы страны, есть и личная страница в Twitter, однако, как отмечает издание, там дела обстоят не лучше - аккаунты 43% подписанных на эту страницу, вероятно, фейковые.В конце апреля миллиардер Илон Маск достиг договоренности о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал соцсети стать платформой для свободы слова по всему миру.Однако позже Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании проверки данных о том, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества пользователей. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проверит 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.

https://ria.ru/20220518/ssha-1789194001.html

https://ria.ru/20220517/prevoskhodstvo-1789119027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, джо байден, илон маск, сша