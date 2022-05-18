Почти половина подписчиков президента США в Twitter фейковые, сообщили СМИ
Daily Mail: аккаунты почти половины подписчиков президента США в Twitter фейковые
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Аккаунты почти половины подписчиков страницы президента США Джо Байдена в Twitter фейковые, пишет газета Daily Mail со ссылкой на анализ аудиторской компании Spark Toro.
Согласно проведенному анализу, 11 миллионов, или 49,3% подписчиков официальной страницы американского президента в соцсети (@POTUS) - либо боты, либо пользователи с нерабочими аккаунтами.
У действующего президента США Джо Байдена, помимо официальной страницы главы страны, есть и личная страница в Twitter, однако, как отмечает издание, там дела обстоят не лучше - аккаунты 43% подписанных на эту страницу, вероятно, фейковые.
В конце апреля миллиардер Илон Маск достиг договоренности о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал соцсети стать платформой для свободы слова по всему миру.
Однако позже Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter в ожидании проверки данных о том, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества пользователей. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проверит 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.