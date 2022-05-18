https://ria.ru/20220518/ssha-1789329196.html

В США приостановили работу управления по борьбе с дезинформацией, пишут СМИ

В США приостановили работу управления по борьбе с дезинформацией, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2022

В США приостановили работу управления по борьбе с дезинформацией, пишут СМИ

Министерство внутренней безопасности США приостановило работу управления по борьбе с дезинформацией после публичной критики, сообщает Washington Post. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:22

2022-05-18T19:22

2022-05-18T19:22

в мире

министерство внутренней безопасности сша

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США приостановило работу управления по борьбе с дезинформацией после публичной критики, сообщает Washington Post."Всего через три недели после объявления (о создании) управление по борьбе с дезинформацией поставлено на паузу, рассказывают работники министерства внутренней безопасности", - говорится в сообщении.На должность руководителя управления по борьбе с дезинформацией в составе министерства внутренней безопасности США ранее была предложена Нина Янкович. Ее кандидатура вызвала критику в американских СМИ в связи с неоднозначными заявлениями в прошлом, а само новое управление в публикациях называли "министерством правды".По данным осведомленных источников газеты, в минувший понедельник министерство внутренней безопасности решило закрыть управление, во вторник Янкович представила письмо об отставке, но позже ей дали возможность продолжить сотрудничать с ведомством, несмотря на приостановление работы управления. Как говорится в сообщении, была приостановлена деятельность рабочих групп, это стало следствием негативной реакции на информацию о появлении нового отделения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/ssha-1789307379.html

https://ria.ru/20220518/retsessiya-1789276926.html

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в мире, министерство внутренней безопасности сша