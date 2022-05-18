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В США приостановили работу управления по борьбе с дезинформацией, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2022
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В США приостановили работу управления по борьбе с дезинформацией, пишут СМИ
В США приостановили работу управления по борьбе с дезинформацией, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2022
В США приостановили работу управления по борьбе с дезинформацией, пишут СМИ
Министерство внутренней безопасности США приостановило работу управления по борьбе с дезинформацией после публичной критики, сообщает Washington Post. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:22
2022-05-18T19:22
в мире
министерство внутренней безопасности сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США приостановило работу управления по борьбе с дезинформацией после публичной критики, сообщает Washington Post."Всего через три недели после объявления (о создании) управление по борьбе с дезинформацией поставлено на паузу, рассказывают работники министерства внутренней безопасности", - говорится в сообщении.На должность руководителя управления по борьбе с дезинформацией в составе министерства внутренней безопасности США ранее была предложена Нина Янкович. Ее кандидатура вызвала критику в американских СМИ в связи с неоднозначными заявлениями в прошлом, а само новое управление в публикациях называли "министерством правды".По данным осведомленных источников газеты, в минувший понедельник министерство внутренней безопасности решило закрыть управление, во вторник Янкович представила письмо об отставке, но позже ей дали возможность продолжить сотрудничать с ведомством, несмотря на приостановление работы управления. Как говорится в сообщении, была приостановлена деятельность рабочих групп, это стало следствием негативной реакции на информацию о появлении нового отделения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/ssha-1789307379.html
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в мире, министерство внутренней безопасности сша
19:22 18.05.2022
 
В США приостановили работу управления по борьбе с дезинформацией, пишут СМИ

Washington Post: в США приостановили работу управления по борьбе с дезинформацией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США приостановило работу управления по борьбе с дезинформацией после публичной критики, сообщает Washington Post.
"Всего через три недели после объявления (о создании) управление по борьбе с дезинформацией поставлено на паузу, рассказывают работники министерства внутренней безопасности", - говорится в сообщении.
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На должность руководителя управления по борьбе с дезинформацией в составе министерства внутренней безопасности США ранее была предложена Нина Янкович. Ее кандидатура вызвала критику в американских СМИ в связи с неоднозначными заявлениями в прошлом, а само новое управление в публикациях называли "министерством правды".
По данным осведомленных источников газеты, в минувший понедельник министерство внутренней безопасности решило закрыть управление, во вторник Янкович представила письмо об отставке, но позже ей дали возможность продолжить сотрудничать с ведомством, несмотря на приостановление работы управления. Как говорится в сообщении, была приостановлена деятельность рабочих групп, это стало следствием негативной реакции на информацию о появлении нового отделения.
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