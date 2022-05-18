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Минфин США заявил, что России не позволят обслуживать долларовый долг - РИА Новости, 18.05.2022
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Минфин США заявил, что России не позволят обслуживать долларовый долг
Минфин США заявил, что России не позволят обслуживать долларовый долг - РИА Новости, 18.05.2022
Минфин США заявил, что России не позволят обслуживать долларовый долг
США не планируют не продлевать после 25 мая лицензию, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, заявила глава американского... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:58
2022-05-18T18:09
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США не планируют не продлевать после 25 мая лицензию, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен."На мой взгляд, разумно предположить, что данная лицензия, вероятно, завершит свое действие. Окончательное решение пока не принято, однако маловероятно, что она будет продлена", — сказала она.Как отметила Йеллен, даже наступление технического дефолта для России не изменит в корне ситуацию, поскольку страна в условиях санкций уже "отрезана от мирового рынка капитала".России предстоит платеж по еврооблигациям 27 мая.В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. В минфине отмечали, что все претензии в этой ситуации следует адресовать властям государств, которые незаконно создают препятствия для осуществления выплат. Там также уточнили, что инвесторы держатели облигаций смогут конвертировать эти деньги в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам. При этом "Блумберг" со ссылкой на объяснения американского минфина сообщал, что действующий санкционный режим в отношении России не препятствует осуществлению платежей в обслуживании суверенного долга в долларах как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая.Глава российского министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркивал, что Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, министерство финансов сша
16:58 18.05.2022 (обновлено: 18:09 18.05.2022)
 
Минфин США заявил, что России не позволят обслуживать долларовый долг

Глава Минфина США Йеллен: России не позволят обслуживать долларовый долг после 25 мая

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен
Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США не планируют не продлевать после 25 мая лицензию, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
"На мой взгляд, разумно предположить, что данная лицензия, вероятно, завершит свое действие. Окончательное решение пока не принято, однако маловероятно, что она будет продлена", — сказала она.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Минфин США назвал передачу Киеву арестованных российских активов незаконной
Как отметила Йеллен, даже наступление технического дефолта для России не изменит в корне ситуацию, поскольку страна в условиях санкций уже "отрезана от мирового рынка капитала".
России предстоит платеж по еврооблигациям 27 мая.
В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. В минфине отмечали, что все претензии в этой ситуации следует адресовать властям государств, которые незаконно создают препятствия для осуществления выплат. Там также уточнили, что инвесторы держатели облигаций смогут конвертировать эти деньги в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Глава Минфина США считает, что Европа находится под угрозой рецессии
При этом "Блумберг" со ссылкой на объяснения американского минфина сообщал, что действующий санкционный режим в отношении России не препятствует осуществлению платежей в обслуживании суверенного долга в долларах как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая.
Глава российского министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркивал, что Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.
Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Минфин США попросил G7 увеличить финансовую помощь Украине
 
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