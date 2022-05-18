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Минфин США назвал передачу Киеву арестованных российских активов незаконной - РИА Новости, 18.05.2022
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Минфин США назвал передачу Киеву арестованных российских активов незаконной
Минфин США назвал передачу Киеву арестованных российских активов незаконной - РИА Новости, 18.05.2022
Минфин США назвал передачу Киеву арестованных российских активов незаконной
Американские законы не позволяют конфисковать арестованное российское имущество в пользу Украины, заявила глава Минфина США Дженнет Йеллен на полях министерской РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:26
2022-05-18T18:08
сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Американские законы не позволяют конфисковать арестованное российское имущество в пользу Украины, заявила глава Минфина США Дженнет Йеллен на полях министерской встречи G7."Это что-то, не разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте", — сказала она журналистам.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России. В США и Евросоюзе призывают изъять эти средства и направить их Украине.В Кремле эти меры считают экономической войной, подобной которой еще не было. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идея передать Киеву замороженные российские активы будет прямым воровством. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал такой шаг беззаконием, отметив, что он повлияет на всю мировую финансовую систему и дорого обойдется самим западным странам.
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сша, g7
16:26 18.05.2022 (обновлено: 18:08 18.05.2022)
 
Минфин США назвал передачу Киеву арестованных российских активов незаконной

Минфин США назвал передачу Украине арестованных российских активов незаконной

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Американские законы не позволяют конфисковать арестованное российское имущество в пользу Украины, заявила глава Минфина США Дженнет Йеллен на полях министерской встречи G7.
"Это что-то, не разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте", — сказала она журналистам.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России. В США и Евросоюзе призывают изъять эти средства и направить их Украине.
В Кремле эти меры считают экономической войной, подобной которой еще не было. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идея передать Киеву замороженные российские активы будет прямым воровством. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал такой шаг беззаконием, отметив, что он повлияет на всю мировую финансовую систему и дорого обойдется самим западным странам.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
16:21
Минфин США попросил G7 увеличить финансовую помощь Украине
 
СШАG7
 
 
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