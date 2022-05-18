https://ria.ru/20220518/ssha-1789221773.html

США отказались обсуждать вопросы кибербезопасности, заявили в Совбезе

США отказались обсуждать вопросы кибербезопасности, заявили в Совбезе - РИА Новости, 18.05.2022

США отказались обсуждать вопросы кибербезопасности, заявили в Совбезе

США в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с Россией и отказались от дальнейшего обсуждения вопросов информационной безопасности, Вашингтон не готов... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:37

2022-05-18T13:37

2022-05-18T14:23

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с Россией и отказались от дальнейшего обсуждения вопросов информационной безопасности, Вашингтон не готов к совместной работе по созданию глобальной системы обеспечения кибербезопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов."Белый дом предсказуемо в одностороннем порядке прекратил взаимодействие с Кремлем и отказался от дальнейшего обсуждения вопросов информационной безопасности", - сказал Храмов в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве.По словам Храмова, подобные шаги Вашингтона не стали для Москвы откровением."Повторю, США в очередной раз показали, что им верить нельзя. И это относится не только к выстраиванию двусторонних отношений, но и к работе на международных площадках", - отметил Храмов."Очевидно, что США не готовы к консолидации усилий для достижения стратегической цели – формирования глобальной системы обеспечения информационной безопасности и ее правовой основы в виде соответствующей конвенции, к принятию которой призывают Россия и ее союзники", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.Опыт совместных двусторонних контактов по кибербезопасности у России и США был, отметил Храмов."Исходной точкой для них послужили договоренности лидеров России и США в ходе саммита в Женеве в июне 2021 года о создании под эгидой аппаратов советов безопасности в формате "Кремль – Белый дом" рабочей группы по проблемам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказал он."В практическом плане были восстановлены "замороженные" каналы обмена технической информацией о компьютерных инцидентах, а по линии правоохранительных органов реально "заработал" российско-американский Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года. В частности, наладился обмен оперативной информацией о киберпреступлениях, активизировалось взаимодействие Генпрокуратуры России и министерства юстиции США", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.По его словам, в этих условиях логическим итогом сотрудничества стало задержание и ликвидация на территории России международной группировки хакеров REvil."Однако надо отметить, что американская сторона не утруждала себя направлением в адрес российских правоохранительных органов документированной информации об ущербе от кибервымогателей, что в России и не только необходимо для определения степени виновности преступников и предъявления им соответствующих обвинений", - подчеркнул Храмов.В ходе консультаций со стороны американцев были попытки "демонстрации силы" и желание подчеркнуть собственное доминирование, добавил он."В расчете на дальнейшее заинтересованное взаимодействие сторон в формате "Кремль – Белый дом" состоялся обмен списками объектов критически важной информационной инфраструктуры. Но, как теперь понятно, американцы преследовали другие, далекие от достижения глобальной кибербезопасности цели. В США обостряется внутриполитическая борьба, а главный внешний враг – судя по их официальным документам – Россия", - сказал Храмов."Поэтому руководству Белого дома хотелось и показать эффективность борьбы с киберпреступностью, и не стать объектом критики своих внутренних оппонентов в связи с восстановлением диалога с "русскими", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.По словам Храмова, показательны слова американского президента Джо Байдена, который ранее заявил, что США если и вступят в "реальную горячую войну с крупной державой", то это произойдет в результате кибератаки "с большими последствиями" и что возможности таких атак "растут по экспоненте"."Но Россия предлагает идти другим путем, исповедует другие подходы, которые разделяют наши союзники и ближайшие партнеры. Мы заинтересованы в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми государствами. Готовы к практическому взаимодействию для совместной борьбы с нарастающими угрозами в информационной сфере", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220501/ukaz-1786457924.html

https://ria.ru/20220518/ssha-1789194001.html

https://ria.ru/20220518/ssha-1789156424.html

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789201879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, совет безопасности рф, генеральная прокуратура рф, министерство юстиции сша, джо байден