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Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления - РИА Новости, 18.05.2022
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Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления
Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления - РИА Новости, 18.05.2022
Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления
Американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, не смог правильно произнести аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:55
2022-05-18T12:49
в мире
сша
ассоциация государств юго-восточной азии
джо байден
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, не смог правильно произнести аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander. Запись его речи опубликовал телеканал NBC News.Прием в Белом доме был организован в честь Месяца наследия американцев азиатского происхождения и выходцев с тихоокеанских островов.Это далеко не первая неловкая ситуация во время выступления Байдена. Он не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент в истории США, и частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.
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в мире, сша, ассоциация государств юго-восточной азии, джо байден
11:55 18.05.2022 (обновлено: 12:49 18.05.2022)
 
Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления

Президент США Джо Байден не смог произнести слово во время выступления

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, не смог правильно произнести аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander. Запись его речи опубликовал телеканал NBC News.

"Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах!" — проговорил Байден.

Прием в Белом доме был организован в честь Месяца наследия американцев азиатского происхождения и выходцев с тихоокеанских островов.
Это далеко не первая неловкая ситуация во время выступления Байдена. Он не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент в истории США, и частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.
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