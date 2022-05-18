https://ria.ru/20220518/ssha-1789194001.html

Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления

Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления - РИА Новости, 18.05.2022

Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления

Американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, не смог правильно произнести аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:55

2022-05-18T11:55

2022-05-18T12:49

в мире

сша

ассоциация государств юго-восточной азии

джо байден

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, не смог правильно произнести аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander. Запись его речи опубликовал телеканал NBC News.Прием в Белом доме был организован в честь Месяца наследия американцев азиатского происхождения и выходцев с тихоокеанских островов.Это далеко не первая неловкая ситуация во время выступления Байдена. Он не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент в истории США, и частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20220516/aborty-1788411158.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, ассоциация государств юго-восточной азии, джо байден