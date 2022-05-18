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Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления
Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления - РИА Новости, 18.05.2022
Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления
Американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, не смог правильно произнести аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:55
2022-05-18T11:55
2022-05-18T12:49
в мире
сша
ассоциация государств юго-восточной азии
джо байден
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, не смог правильно произнести аббревиатуру AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander. Запись его речи опубликовал телеканал NBC News.Прием в Белом доме был организован в честь Месяца наследия американцев азиатского происхождения и выходцев с тихоокеанских островов.Это далеко не первая неловкая ситуация во время выступления Байдена. Он не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент в истории США, и частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20220516/aborty-1788411158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ассоциация государств юго-восточной азии, джо байден
11:55 18.05.2022 (обновлено: 12:49 18.05.2022)
Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления
Президент США Джо Байден не смог произнести слово во время выступления