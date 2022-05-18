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В конгрессе уличили власти в отмывании денег через помощь Украине

В конгрессе уличили власти в отмывании денег через помощь Украине - РИА Новости, 18.05.2022

В конгрессе уличили власти в отмывании денег через помощь Украине

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин заподозрила американские власти в отмывании денег через... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:58

2022-05-18T08:58

2022-05-18T15:16

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин заподозрила американские власти в отмывании денег через финансовую помощь Украине, пишет Newsweek.По ее словам, то же самое наблюдается и в ситуации с помощью мигрантам на границе США и Мексики."Нашими американскими налогами злоупотребляют, потому что они идут в некоммерческие организации. Деньги тратятся на то, на что их не нужно тратить, в то время как наши граждане страдают", — возмутилась Тейлор Грин. Американцы сталкиваются с проблемами, которые не решаются за счет государственного финансирования, отметила она, добавив, что считает лицемерным конгресс, который направляет деньги на Украину, а не в другие страны, тоже испытывающие проблемы.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден запросил на эти цели 33 миллиарда долларов, но в конгрессе сумму увеличили до 40 миллиардов. Кроме того, президент подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.На прошлой неделе республиканец Рэнд Пол заблокировал в сенате законопроект о 40-миллиардном пакете помощи Киеву. По его словам, США не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику, самая большая угроза для которой — госдолг, инфляция и обрушение доллара. Тем не менее верхняя палата проголосовала за дальнейшее продвижение документа. Окончательное голосование может состояться 18 мая.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788935029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, киев