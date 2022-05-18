Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе уличили власти в отмывании денег через помощь Украине - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/ssha-1789156424.html
В конгрессе уличили власти в отмывании денег через помощь Украине
В конгрессе уличили власти в отмывании денег через помощь Украине - РИА Новости, 18.05.2022
В конгрессе уличили власти в отмывании денег через помощь Украине
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин заподозрила американские власти в отмывании денег через... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:58
2022-05-18T15:16
в мире
украина
сша
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152382/76/1523827634_0:655:4638:3264_1920x0_80_0_0_c7565b765a17c9d72bbac5759d626309.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин заподозрила американские власти в отмывании денег через финансовую помощь Украине, пишет Newsweek.По ее словам, то же самое наблюдается и в ситуации с помощью мигрантам на границе США и Мексики."Нашими американскими налогами злоупотребляют, потому что они идут в некоммерческие организации. Деньги тратятся на то, на что их не нужно тратить, в то время как наши граждане страдают", — возмутилась Тейлор Грин. Американцы сталкиваются с проблемами, которые не решаются за счет государственного финансирования, отметила она, добавив, что считает лицемерным конгресс, который направляет деньги на Украину, а не в другие страны, тоже испытывающие проблемы.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден запросил на эти цели 33 миллиарда долларов, но в конгрессе сумму увеличили до 40 миллиардов. Кроме того, президент подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.На прошлой неделе республиканец Рэнд Пол заблокировал в сенате законопроект о 40-миллиардном пакете помощи Киеву. По его словам, США не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику, самая большая угроза для которой — госдолг, инфляция и обрушение доллара. Тем не менее верхняя палата проголосовала за дальнейшее продвижение документа. Окончательное голосование может состояться 18 мая.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788935029.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152382/76/1523827634_147:0:4499:3264_1920x0_80_0_0_f078c8e0c2da63ccf572d5a7e29ca1a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев
08:58 18.05.2022 (обновлено: 15:16 18.05.2022)
 
В конгрессе уличили власти в отмывании денег через помощь Украине

Конгрессвумен Грин заподозрила власти США в отмывании денег через помощь Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Капитолия США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин заподозрила американские власти в отмывании денег через финансовую помощь Украине, пишет Newsweek.

"Конгрессмены проводят бюджетные средства через НКО своих родственников и друзей, и это похоже на схемы по отмыванию денег", — заявила Тейлор Грин.

По ее словам, то же самое наблюдается и в ситуации с помощью мигрантам на границе США и Мексики.
"Нашими американскими налогами злоупотребляют, потому что они идут в некоммерческие организации. Деньги тратятся на то, на что их не нужно тратить, в то время как наши граждане страдают", — возмутилась Тейлор Грин.

Американцы сталкиваются с проблемами, которые не решаются за счет государственного финансирования, отметила она, добавив, что считает лицемерным конгресс, который направляет деньги на Украину, а не в другие страны, тоже испытывающие проблемы.
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
08:00
Щедрость по-американски. Чем Украина расплатится за военную помощь США
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден запросил на эти цели 33 миллиарда долларов, но в конгрессе сумму увеличили до 40 миллиардов. Кроме того, президент подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
На прошлой неделе республиканец Рэнд Пол заблокировал в сенате законопроект о 40-миллиардном пакете помощи Киеву. По его словам, США не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику, самая большая угроза для которой — госдолг, инфляция и обрушение доллара. Тем не менее верхняя палата проголосовала за дальнейшее продвижение документа. Окончательное голосование может состояться 18 мая.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Дувр
Вчера, 09:09Специальная военная операция на Украине
Поставляемое Киеву оружие может оказаться у террористов, заявили эксперты
 
В миреУкраинаСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала