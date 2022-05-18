08:58 18.05.2022 (обновлено: 15:16 18.05.2022)
В конгрессе уличили власти в отмывании денег через помощь Украине
Конгрессвумен Грин заподозрила власти США в отмывании денег через помощь Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Капитолия США
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин заподозрила американские власти в отмывании денег через финансовую помощь Украине, пишет Newsweek.
"Конгрессмены проводят бюджетные средства через НКО своих родственников и друзей, и это похоже на схемы по отмыванию денег", — заявила Тейлор Грин.
По ее словам, то же самое наблюдается и в ситуации с помощью мигрантам на границе США и Мексики.
"Нашими американскими налогами злоупотребляют, потому что они идут в некоммерческие организации. Деньги тратятся на то, на что их не нужно тратить, в то время как наши граждане страдают", — возмутилась Тейлор Грин.
Американцы сталкиваются с проблемами, которые не решаются за счет государственного финансирования, отметила она, добавив, что считает лицемерным конгресс, который направляет деньги на Украину, а не в другие страны, тоже испытывающие проблемы.
Американцы сталкиваются с проблемами, которые не решаются за счет государственного финансирования, отметила она, добавив, что считает лицемерным конгресс, который направляет деньги на Украину, а не в другие страны, тоже испытывающие проблемы.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден запросил на эти цели 33 миллиарда долларов, но в конгрессе сумму увеличили до 40 миллиардов. Кроме того, президент подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
На прошлой неделе республиканец Рэнд Пол заблокировал в сенате законопроект о 40-миллиардном пакете помощи Киеву. По его словам, США не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику, самая большая угроза для которой — госдолг, инфляция и обрушение доллара. Тем не менее верхняя палата проголосовала за дальнейшее продвижение документа. Окончательное голосование может состояться 18 мая.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.