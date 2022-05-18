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Минэкономразвития спрогнозировало рост экспорта СПГ на 5,5% в 2022 году - РИА Новости, 18.05.2022
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Минэкономразвития спрогнозировало рост экспорта СПГ на 5,5% в 2022 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост экспорта СПГ на 5,5% в 2022 году - РИА Новости, 18.05.2022
Минэкономразвития спрогнозировало рост экспорта СПГ на 5,5% в 2022 году
Экспорт природного газа из РФ в 2022 году снизится на 10%, до 185 миллиардов кубометров, а экспорт СПГ, напротив, вырастет на 5,5%, до 30,7 миллиона тонн,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T22:27
2022-05-18T22:27
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
спг
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экспорт природного газа из РФ в 2022 году снизится на 10%, до 185 миллиардов кубометров, а экспорт СПГ, напротив, вырастет на 5,5%, до 30,7 миллиона тонн, следует из основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые опубликованы на сайте Минэкономразвития.Экспорт природного газа из России по итогам 2021 года составил 205,6 миллиарда кубометров, а СПГ - 29,1 миллиона тонн.Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, экспорт природного газа будет сокращаться: в 2023 году - до 175 миллиардов кубометров, в 2024 году - до 165 миллиардов кубометров, в 2025 году - до 155,3 миллиарда. Экспорт СПГ в 2023 году останется на уровне 2022 года - 30,7 миллиона тонн, в 2024 году вырастет до 35,7 миллиона тонн, в 2025 - до 37,3 миллиона тонн.По консервативному сценарию министерства экспорт природного газа по итогам текущего года упадет на 19,7%, до 165 миллиардов кубометров. Далее его снижение продолжится: в 2023 году - до 135 миллиардов кубометров, в 2024 года - до 130 миллиардов, в 2025 году - до 125 миллиардов. Экспорт СПГ в этом сценарии на горизонте до 2025 года будет оставаться на уровне 30,7 миллиона тонн в год.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), спг
22:27 18.05.2022
 
Минэкономразвития спрогнозировало рост экспорта СПГ на 5,5% в 2022 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост экспорта СПГ на 5,5 процента в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ в морском порту Саббета - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экспорт природного газа из РФ в 2022 году снизится на 10%, до 185 миллиардов кубометров, а экспорт СПГ, напротив, вырастет на 5,5%, до 30,7 миллиона тонн, следует из основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые опубликованы на сайте Минэкономразвития.
Экспорт природного газа из России по итогам 2021 года составил 205,6 миллиарда кубометров, а СПГ - 29,1 миллиона тонн.
Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, экспорт природного газа будет сокращаться: в 2023 году - до 175 миллиардов кубометров, в 2024 году - до 165 миллиардов кубометров, в 2025 году - до 155,3 миллиарда. Экспорт СПГ в 2023 году останется на уровне 2022 года - 30,7 миллиона тонн, в 2024 году вырастет до 35,7 миллиона тонн, в 2025 - до 37,3 миллиона тонн.
По консервативному сценарию министерства экспорт природного газа по итогам текущего года упадет на 19,7%, до 165 миллиардов кубометров. Далее его снижение продолжится: в 2023 году - до 135 миллиардов кубометров, в 2024 года - до 130 миллиардов, в 2025 году - до 125 миллиардов. Экспорт СПГ в этом сценарии на горизонте до 2025 года будет оставаться на уровне 30,7 миллиона тонн в год.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)СПГ
 
 
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