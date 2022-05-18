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Эксперт рассказал, какие цели преследуют США, поставляя СПГ в Европу - РИА Новости, 18.05.2022
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Эксперт рассказал, какие цели преследуют США, поставляя СПГ в Европу
Эксперт рассказал, какие цели преследуют США, поставляя СПГ в Европу - РИА Новости, 18.05.2022
Эксперт рассказал, какие цели преследуют США, поставляя СПГ в Европу
Экспортная стратегия СПГ США в Европе преследует две основные цели – устранение России с энергетической карты Европы и ослабление европейской... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T07:37
2022-05-18T07:37
европа
сша
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Экспортная стратегия СПГ США в Европе преследует две основные цели – устранение России с энергетической карты Европы и ослабление европейской конкурентоспособности за счет удорожания энергоресурсов и новой волны беженцев, сказал РИА Новости член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт" Андрей Конопляник.Европа совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов, заявил во вторник президент России Владимир Путин.Логистически сжиженному природному газу США идти на рынок Европы более выгодно, чем в Азию, отметил эксперт. Большая часть заводов по сжижению сланцевого газа США находится на побережье Мексиканского залива, откуда в Европу прямой и короткий путь. Чтобы попасть на азиатский рынок, нужно пройти через Панамский канал, либо обходить Латинскую Америку, что много дольше, значит, дороже, сказал Конопляник.Второй целью при решении первой является задача убрать серьезного экономического конкурента в виде ЕС с мировой арены, отметил эксперт."Замена дешевого российского трубопроводного газа на дорогой СПГ США удорожает энергетическую составляющую европейских издержек и напрямую ухудшает конкурентоспособность европейской продукции на мировом рынке. Но есть и косвенный механизм ослабления европейской конкурентоспособности – это формирование извне внутренних проблем ЕС. Наиболее наглядная – проблема беженцев в ЕС", - отметил Конопляник.Новая, уже третья волна беженцев в Европу неизбежно произойдет в результате надвигающегося продовольственного кризиса, который также ударит в первую очередь по странам Северной Африки и Ближнего Востока, сказал эксперт. Все эти обстоятельства будут вести к утрате Европой гомогенности, к дополнительным социальным затратам, к ухудшению ее глобальной конкурентоспособности, заключил Конопляник.
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европа, сша, россия, евросоюз, в мире
07:37 18.05.2022
 
Эксперт рассказал, какие цели преследуют США, поставляя СПГ в Европу

Эксперт Конопляник: поставляя СПГ в Европу, США стремятся вытеснить Россию и ослабить ЕС

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа, США - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа, США. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Экспортная стратегия СПГ США в Европе преследует две основные цели – устранение России с энергетической карты Европы и ослабление европейской конкурентоспособности за счет удорожания энергоресурсов и новой волны беженцев, сказал РИА Новости член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт" Андрей Конопляник.
Европа совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
Логистически сжиженному природному газу США идти на рынок Европы более выгодно, чем в Азию, отметил эксперт. Большая часть заводов по сжижению сланцевого газа США находится на побережье Мексиканского залива, откуда в Европу прямой и короткий путь. Чтобы попасть на азиатский рынок, нужно пройти через Панамский канал, либо обходить Латинскую Америку, что много дольше, значит, дороже, сказал Конопляник.
"При прочих равных условиях Европа предпочтительный рынок для СПГ США. Но здесь он проигрывает конкуренцию российскому трубопроводному газу. Значит нужно убрать этого самого крупного и дешевого поставщика, тогда цены в Европе поднимутся и продажи СПГ США в ЕС будут рентабельны. Поэтому первая задача - устранить Россию с энергетической карты Европы", - сказал Конопляник.
Второй целью при решении первой является задача убрать серьезного экономического конкурента в виде ЕС с мировой арены, отметил эксперт.
"Замена дешевого российского трубопроводного газа на дорогой СПГ США удорожает энергетическую составляющую европейских издержек и напрямую ухудшает конкурентоспособность европейской продукции на мировом рынке. Но есть и косвенный механизм ослабления европейской конкурентоспособности – это формирование извне внутренних проблем ЕС. Наиболее наглядная – проблема беженцев в ЕС", - отметил Конопляник.
Новая, уже третья волна беженцев в Европу неизбежно произойдет в результате надвигающегося продовольственного кризиса, который также ударит в первую очередь по странам Северной Африки и Ближнего Востока, сказал эксперт. Все эти обстоятельства будут вести к утрате Европой гомогенности, к дополнительным социальным затратам, к ухудшению ее глобальной конкурентоспособности, заключил Конопляник.
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