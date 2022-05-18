https://ria.ru/20220518/spg-1789151495.html

Эксперт рассказал, какие цели преследуют США, поставляя СПГ в Европу

Эксперт рассказал, какие цели преследуют США, поставляя СПГ в Европу - РИА Новости, 18.05.2022

Эксперт рассказал, какие цели преследуют США, поставляя СПГ в Европу

Экспортная стратегия СПГ США в Европе преследует две основные цели – устранение России с энергетической карты Европы и ослабление европейской... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T07:37

2022-05-18T07:37

2022-05-18T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Экспортная стратегия СПГ США в Европе преследует две основные цели – устранение России с энергетической карты Европы и ослабление европейской конкурентоспособности за счет удорожания энергоресурсов и новой волны беженцев, сказал РИА Новости член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт" Андрей Конопляник.Европа совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов, заявил во вторник президент России Владимир Путин.Логистически сжиженному природному газу США идти на рынок Европы более выгодно, чем в Азию, отметил эксперт. Большая часть заводов по сжижению сланцевого газа США находится на побережье Мексиканского залива, откуда в Европу прямой и короткий путь. Чтобы попасть на азиатский рынок, нужно пройти через Панамский канал, либо обходить Латинскую Америку, что много дольше, значит, дороже, сказал Конопляник.Второй целью при решении первой является задача убрать серьезного экономического конкурента в виде ЕС с мировой арены, отметил эксперт."Замена дешевого российского трубопроводного газа на дорогой СПГ США удорожает энергетическую составляющую европейских издержек и напрямую ухудшает конкурентоспособность европейской продукции на мировом рынке. Но есть и косвенный механизм ослабления европейской конкурентоспособности – это формирование извне внутренних проблем ЕС. Наиболее наглядная – проблема беженцев в ЕС", - отметил Конопляник.Новая, уже третья волна беженцев в Европу неизбежно произойдет в результате надвигающегося продовольственного кризиса, который также ударит в первую очередь по странам Северной Африки и Ближнего Востока, сказал эксперт. Все эти обстоятельства будут вести к утрате Европой гомогенности, к дополнительным социальным затратам, к ухудшению ее глобальной конкурентоспособности, заключил Конопляник.

https://ria.ru/20220518/zavisimost-1789142829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, сша, россия, евросоюз, в мире