https://ria.ru/20220518/sovbez-1789250584.html

В Совбезе сравнили цифровой терроризм с оружием массового поражения

В Совбезе сравнили цифровой терроризм с оружием массового поражения - РИА Новости, 18.05.2022

В Совбезе сравнили цифровой терроризм с оружием массового поражения

Разрушительные последствия использования кибертехнологий террористами будут сравнимы с результатами применения оружия массового поражения, заявил заместитель... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:17

2022-05-18T15:17

2022-05-18T15:17

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разрушительные последствия использования кибертехнологий террористами будут сравнимы с результатами применения оружия массового поражения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема несанкционированного вмешательства в автоматику управления потенциально опасных и критически важных объектов, в том числе транспортных и топливно-энергетических систем, с целью нарушения их работы и создания аварийных ситуаций, отметил Коков, выступая в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве.По его словам, можно сделать вывод о том, что наступает эра цифрового терроризма, "который по масштабам возможных последствий может быть сопоставим с оружием массового уничтожения"."В этих условиях сохранение разногласий между странами в оценках и подходах к роли и месту глобальной сети в общественной жизни недопустимо", - подчеркнул Коков."Между тем, политическое руководство отдельных технологически развитых государств явно злоупотребляет своим доминирующим влиянием на ведущие IT-компании и цензурой в глобальном информационном пространстве для продвижения своих геополитических интересов", - указал замсекретаря Совбеза РФ."А использование ими в этих целях откровенных экстремистов создает для террористов благодатную почву и дополнительные возможности по онлайн-радикализации, негативному информационно-психологическому воздействию на целые государства и народы, провоцированию межнациональных, межконфессиональных и военных конфликтов", - добавил Коков.Сегодня это оружие активно применяется против России, отметил замсекретаря СБ РФ."С его использованием разжигаются русофобские настроения в западных странах, продвигается идеология нацизма и геноцида в отношении русскоязычного населения, тиражируются сфабрикованные лживые материалы о событиях на Украине, ограничиваются возможности доступа к альтернативным источникам информации. Завтра такой атаке и травле может подвергнуться любая другая страна", - сказал Коков.

https://ria.ru/20220518/sovbez-1789199354.html

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Екатерина Зайцева

россия, москва, совет безопасности рф, политика