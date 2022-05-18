https://ria.ru/20220518/sovbez-1789199354.html

Заместители секретаря Совбеза обсуждают с послами тему биолабораторий

Заместители секретаря Совбеза обсуждают с послами тему биолабораторий - РИА Новости, 18.05.2022

Заместители секретаря Совбеза обсуждают с послами тему биолабораторий

Заместители секретаря Совета безопасности РФ обсуждают в среду в Москве на встрече с послами из почти 100 стран тему закрытых биологических лабораторий,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:11

2022-05-18T12:11

2022-05-18T12:30

россия

москва

александр венедиктов

юрий коков

рашид нургалиев

николай патрушев

совет безопасности рф

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заместители секретаря Совета безопасности РФ обсуждают в среду в Москве на встрече с послами из почти 100 стран тему закрытых биологических лабораторий, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."В Москве проходит встреча руководства аппарата Совета безопасности России с главами дипломатических представительств иностранных государств в Российской Федерации. С послами из 96 стран заместители Секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов обсудят ряд актуальных международных проблем, касающихся в той или иной степени всех государств мира", - говорится в сообщении."В первую очередь речь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности", - указывается в пресс-релизе.Встреча в таком формате проводится впервые. Она приурочена к предстоящему 3 июня 30-летию Совета безопасности России."В связи с этим отдельное внимание уделено задачам, стоящим перед Советом безопасности. Подчеркнуто, что с момента образования Совета безопасности в 1992 году система международных отношений претерпела серьезные изменения. Идет процесс формирования многополярного мироустройства, усиливается роль региональных объединений, деятельность которых направлена на выстраивание взаимовыгодных и равноправных отношений", - отмечается в пресс-релизе.В 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев. Эти лаборатории угрожают жизни десятков миллионов человек, подчеркивал он.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял в марте нынешнего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220516/laboratoriya-1788810891.html

https://ria.ru/20220517/biorazrabotki-1789019730.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, александр венедиктов, юрий коков, рашид нургалиев, николай патрушев, совет безопасности рф, безопасность, украина, сша, министерство обороны сша