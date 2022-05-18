Дума Екатеринбурга передала в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева
Глава Думы Екатеринбурга Володин направил в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Дума Екатеринбурга направила в городскую прокуратуру жалобы местных жителей на жесткие высказывания телеведущего Владимира Соловьева о городе, сообщил РИА Новости председатель гордумы Игорь Володин.
В конце апреля Соловьев во время эфира "Соловьев.Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Соловьев пояснил, что назвал уральскую столицу так, в частности, потому, что здесь студенты потребовали снять со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета букву Z, изображенную в виде георгиевской ленты. В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в Екатеринбург, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти".
"Обратились по поводу высказывания Соловьева немало людей в мой адрес. Какую-то правовую оценку я не в состоянии сделать как депутат городской думы. Я считаю, что прокуратура должна вмешаться и дать правовую оценку высказываниям в адрес жителей Екатеринбурга. Поэтому все обращения отправил в прокуратуру", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Володин, поступили как частные жалобы, так и обращения от двух ветеранских организаций, при этом спикер подчеркнул, что письма продолжают приходить.