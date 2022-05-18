https://ria.ru/20220518/solovev-1789165778.html

Дума Екатеринбурга передала в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева

Дума Екатеринбурга передала в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева - РИА Новости, 18.05.2022

Дума Екатеринбурга передала в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева

Дума Екатеринбурга направила в городскую прокуратуру жалобы местных жителей на жесткие высказывания телеведущего Владимира Соловьева о городе, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:56

2022-05-18T09:56

2022-05-18T09:56

общество

екатеринбург

свердловская область

евгений куйвашев

владимир соловьев (телеведущий)

владимир якушев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Дума Екатеринбурга направила в городскую прокуратуру жалобы местных жителей на жесткие высказывания телеведущего Владимира Соловьева о городе, сообщил РИА Новости председатель гордумы Игорь Володин.В конце апреля Соловьев во время эфира "Соловьев.Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Соловьев пояснил, что назвал уральскую столицу так, в частности, потому, что здесь студенты потребовали снять со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета букву Z, изображенную в виде георгиевской ленты. В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в Екатеринбург, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти"."Обратились по поводу высказывания Соловьева немало людей в мой адрес. Какую-то правовую оценку я не в состоянии сделать как депутат городской думы. Я считаю, что прокуратура должна вмешаться и дать правовую оценку высказываниям в адрес жителей Екатеринбурга. Поэтому все обращения отправил в прокуратуру", - сказал собеседник агентства.Как отметил Володин, поступили как частные жалобы, так и обращения от двух ветеранских организаций, при этом спикер подчеркнул, что письма продолжают приходить.

https://ria.ru/20220429/solovev-1786130776.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, екатеринбург, свердловская область, евгений куйвашев, владимир соловьев (телеведущий), владимир якушев