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Дума Екатеринбурга передала в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева - РИА Новости, 18.05.2022
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Дума Екатеринбурга передала в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева
Дума Екатеринбурга передала в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева - РИА Новости, 18.05.2022
Дума Екатеринбурга передала в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева
Дума Екатеринбурга направила в городскую прокуратуру жалобы местных жителей на жесткие высказывания телеведущего Владимира Соловьева о городе, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:56
2022-05-18T09:56
общество
екатеринбург
свердловская область
евгений куйвашев
владимир соловьев (телеведущий)
владимир якушев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Дума Екатеринбурга направила в городскую прокуратуру жалобы местных жителей на жесткие высказывания телеведущего Владимира Соловьева о городе, сообщил РИА Новости председатель гордумы Игорь Володин.В конце апреля Соловьев во время эфира "Соловьев.Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Соловьев пояснил, что назвал уральскую столицу так, в частности, потому, что здесь студенты потребовали снять со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета букву Z, изображенную в виде георгиевской ленты. В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в Екатеринбург, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти"."Обратились по поводу высказывания Соловьева немало людей в мой адрес. Какую-то правовую оценку я не в состоянии сделать как депутат городской думы. Я считаю, что прокуратура должна вмешаться и дать правовую оценку высказываниям в адрес жителей Екатеринбурга. Поэтому все обращения отправил в прокуратуру", - сказал собеседник агентства.Как отметил Володин, поступили как частные жалобы, так и обращения от двух ветеранских организаций, при этом спикер подчеркнул, что письма продолжают приходить.
https://ria.ru/20220429/solovev-1786130776.html
екатеринбург
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общество, екатеринбург, свердловская область, евгений куйвашев, владимир соловьев (телеведущий), владимир якушев
09:56 18.05.2022
 
Дума Екатеринбурга передала в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева

Глава Думы Екатеринбурга Володин направил в прокуратуру жалобы жителей на слова Соловьева

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Дума Екатеринбурга направила в городскую прокуратуру жалобы местных жителей на жесткие высказывания телеведущего Владимира Соловьева о городе, сообщил РИА Новости председатель гордумы Игорь Володин.
В конце апреля Соловьев во время эфира "Соловьев.Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Соловьев пояснил, что назвал уральскую столицу так, в частности, потому, что здесь студенты потребовали снять со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета букву Z, изображенную в виде георгиевской ленты. В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в Екатеринбург, чтобы высказать свою позицию. После этого телеведущий назвал Куйвашева "приблатненным во власти".
"Обратились по поводу высказывания Соловьева немало людей в мой адрес. Какую-то правовую оценку я не в состоянии сделать как депутат городской думы. Я считаю, что прокуратура должна вмешаться и дать правовую оценку высказываниям в адрес жителей Екатеринбурга. Поэтому все обращения отправил в прокуратуру", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Володин, поступили как частные жалобы, так и обращения от двух ветеранских организаций, при этом спикер подчеркнул, что письма продолжают приходить.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 13:37
В Кремле не следили за спором журналиста Соловьева и губернатора Куйвашева
 
ОбществоЕкатеринбургСвердловская областьЕвгений КуйвашевВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир Якушев
 
 
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