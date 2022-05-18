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В Красноярске ребенок умер после укуса домашней собаки - РИА Новости, 18.05.2022
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В Красноярске ребенок умер после укуса домашней собаки
В Красноярске ребенок умер после укуса домашней собаки - РИА Новости, 18.05.2022
В Красноярске ребенок умер после укуса домашней собаки
Ребенок в Красноярске умер после укуса домашней собаки, которая повредила ему сонную артерию, прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:07
2022-05-18T17:07
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Ребенок в Красноярске умер после укуса домашней собаки, которая повредила ему сонную артерию, прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное ведомство."Предварительно установлено, что 18 мая 2022 года малолетний, находясь во дворе своего частного дома по улице Каурова, играл с домашней собакой. В процессе игры собака укусила ребенка за шею, повредив сонную артерию. От полученных травм ребенок скончался", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что представители ребенка 2017 года рождения в момент трагедии находились в доме. Прокуратура начала проверку по установлению обстоятельств, причин и условий, способствовавших смерти малолетнего.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.В Генпрокуратуре сообщили РИА Новости, что работа органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак неэффективна, а принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений недостаточны. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.
https://ria.ru/20220511/rotveyler-1787854799.html
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происшествия, красноярск
17:07 18.05.2022
 
В Красноярске ребенок умер после укуса домашней собаки

Ребенок 2017 года рождения умер после укуса домашней собаки в шею в Красноярске

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Ребенок в Красноярске умер после укуса домашней собаки, которая повредила ему сонную артерию, прокуратура начала проверку, сообщило региональное надзорное ведомство.
"Предварительно установлено, что 18 мая 2022 года малолетний, находясь во дворе своего частного дома по улице Каурова, играл с домашней собакой. В процессе игры собака укусила ребенка за шею, повредив сонную артерию. От полученных травм ребенок скончался", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что представители ребенка 2017 года рождения в момент трагедии находились в доме. Прокуратура начала проверку по установлению обстоятельств, причин и условий, способствовавших смерти малолетнего.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
В Генпрокуратуре сообщили РИА Новости, что работа органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак неэффективна, а принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений недостаточны. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.
В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.
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