https://ria.ru/20220518/smerch-1789173522.html
Российские РСЗО получили высокоточные снаряды с самонаведением
Российские РСЗО получили высокоточные снаряды с самонаведением - РИА Новости, 18.05.2022
Российские РСЗО получили высокоточные снаряды с самонаведением
Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 мм, которые заменят своих предшественниц РЗСО "Смерч", получили высокоточные снаряды РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:36
2022-05-18T10:36
2022-05-18T11:04
новое оружие россии
безопасность
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 мм, которые заменят своих предшественниц РЗСО "Смерч", получили высокоточные снаряды с самонаведением, сообщил в среду вице-премьер Юрий Борисов."И РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч"... Новые системы, которые приходят им на смену в калибре 122 и 300 миллиметров, в отличие от площадного оружия, которое выпускалось, сегодня обладают атрибутикой высокоточного оружия. В частности, калибра 300, значит, каждый снаряд имеет возможность наводится отдельно на ту или иную цель", - сказал он, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Как сообщал в мае прошлого года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" разрабатывается высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения. Источник отмечал, что для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему.РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". Системы "Торнадо" имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, юрий борисов (вице-премьер)
10:36 18.05.2022 (обновлено: 11:04 18.05.2022)
Российские РСЗО получили высокоточные снаряды с самонаведением
Вице-премьер Борисов: российские РСЗО получили высокоточные снаряды с самонаведением
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 мм, которые заменят своих предшественниц РЗСО "Смерч", получили высокоточные снаряды с самонаведением, сообщил в среду вице-премьер Юрий Борисов.
"И РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч"... Новые системы, которые приходят им на смену в калибре 122 и 300 миллиметров, в отличие от площадного оружия, которое выпускалось, сегодня обладают атрибутикой высокоточного оружия. В частности, калибра 300, значит, каждый снаряд имеет возможность наводится отдельно на ту или иную цель", - сказал он, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
Как сообщал в мае прошлого года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С
" разрабатывается высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения. Источник отмечал, что для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему.
РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". Системы "Торнадо" имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.