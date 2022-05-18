https://ria.ru/20220518/smerch-1789173522.html

Российские РСЗО получили высокоточные снаряды с самонаведением

Российские РСЗО получили высокоточные снаряды с самонаведением - РИА Новости, 18.05.2022

Российские РСЗО получили высокоточные снаряды с самонаведением

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 мм, которые заменят своих предшественниц РЗСО "Смерч", получили высокоточные снаряды РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:36

2022-05-18T10:36

2022-05-18T11:04

новое оружие россии

безопасность

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 мм, которые заменят своих предшественниц РЗСО "Смерч", получили высокоточные снаряды с самонаведением, сообщил в среду вице-премьер Юрий Борисов."И РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч"... Новые системы, которые приходят им на смену в калибре 122 и 300 миллиметров, в отличие от площадного оружия, которое выпускалось, сегодня обладают атрибутикой высокоточного оружия. В частности, калибра 300, значит, каждый снаряд имеет возможность наводится отдельно на ту или иную цель", - сказал он, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Как сообщал в мае прошлого года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" разрабатывается высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения. Источник отмечал, что для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему.РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". Системы "Торнадо" имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.

https://ria.ru/20220518/s-500-1789171957.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, юрий борисов (вице-премьер)