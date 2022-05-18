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Бастрыкин поручил проверить случай с выселением пенсионерки из квартиры - РИА Новости, 18.05.2022
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Бастрыкин поручил проверить случай с выселением пенсионерки из квартиры
Бастрыкин поручил проверить случай с выселением пенсионерки из квартиры - РИА Новости, 18.05.2022
Бастрыкин поручил проверить случай с выселением пенсионерки из квартиры
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей 82-летней пенсионерки, которую выселили из муниципального жилья в Москве, следователи начали... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T22:20
2022-05-18T22:20
происшествия
александр бастрыкин
россия
москва
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей 82-летней пенсионерки, которую выселили из муниципального жилья в Москве, следователи начали проверку, сообщается в Telegram-канале СК.По данным ведомства, в эфире одного телеканала сообщалось, что 82-летнюю пенсионерку с инвалидностью выселили из квартиры в центре Москвы на улицу.Пожилая женщина занимала две комнаты в муниципальной квартире почти 40 лет, а теперь она была вынуждена переехать к родственникам в Саратовскую область.Отмечается, что долгое время ей обещали другое жилье, и она встала на учет как инвалид. Однако несколько лет назад в новой квартире ей отказали по формальным основаниям - из-за того, что она прописана в квартире бывшего мужа. В судебном порядке пожилую женщину заставили освободить квартиру."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по изложенной в СМИ информации и представить доклад", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, москва, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье
22:20 18.05.2022
 
Бастрыкин поручил проверить случай с выселением пенсионерки из квартиры

Глава СК Бастрыкин поручил проверить случай с выселением пенсионерки из квартиры в Москве

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей 82-летней пенсионерки, которую выселили из муниципального жилья в Москве, следователи начали проверку, сообщается в Telegram-канале СК.
По данным ведомства, в эфире одного телеканала сообщалось, что 82-летнюю пенсионерку с инвалидностью выселили из квартиры в центре Москвы на улицу.
Пожилая женщина занимала две комнаты в муниципальной квартире почти 40 лет, а теперь она была вынуждена переехать к родственникам в Саратовскую область.
Отмечается, что долгое время ей обещали другое жилье, и она встала на учет как инвалид. Однако несколько лет назад в новой квартире ей отказали по формальным основаниям - из-за того, что она прописана в квартире бывшего мужа. В судебном порядке пожилую женщину заставили освободить квартиру.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по изложенной в СМИ информации и представить доклад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияМоскваСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Жилье
 
 
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