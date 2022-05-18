https://ria.ru/20220518/sk-1789354162.html

Бастрыкин поручил проверить случай с выселением пенсионерки из квартиры

Бастрыкин поручил проверить случай с выселением пенсионерки из квартиры - РИА Новости, 18.05.2022

Бастрыкин поручил проверить случай с выселением пенсионерки из квартиры

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей 82-летней пенсионерки, которую выселили из муниципального жилья в Москве, следователи начали... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T22:20

2022-05-18T22:20

2022-05-18T22:20

происшествия

александр бастрыкин

россия

москва

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей 82-летней пенсионерки, которую выселили из муниципального жилья в Москве, следователи начали проверку, сообщается в Telegram-канале СК.По данным ведомства, в эфире одного телеканала сообщалось, что 82-летнюю пенсионерку с инвалидностью выселили из квартиры в центре Москвы на улицу.Пожилая женщина занимала две комнаты в муниципальной квартире почти 40 лет, а теперь она была вынуждена переехать к родственникам в Саратовскую область.Отмечается, что долгое время ей обещали другое жилье, и она встала на учет как инвалид. Однако несколько лет назад в новой квартире ей отказали по формальным основаниям - из-за того, что она прописана в квартире бывшего мужа. В судебном порядке пожилую женщину заставили освободить квартиру."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по изложенной в СМИ информации и представить доклад", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства.

https://realty.ria.ru/20220302/gosduma-1776098302.html

россия

москва

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, александр бастрыкин, россия, москва, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье