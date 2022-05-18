https://ria.ru/20220518/shos-1789216809.html

Лавров заявил о растущем интересе стран к присоединению к ШОС

Лавров заявил о растущем интересе стран к присоединению к ШОС - РИА Новости, 18.05.2022

Лавров заявил о растущем интересе стран к присоединению к ШОС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о растущем количестве стран, которые хотят присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:19

2022-05-18T13:19

2022-05-18T13:22

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о растущем количестве стран, которые хотят присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества."Шанхайская организация сотрудничества за годы своего существования доказала свою востребованность и большой авторитет на международной арене. Это подтверждается и растущим количеством государств, которые хотят развивать свои связи с нашей организацией, включая стремление присоединиться к ней в качестве полноценных членов или получить статус наблюдателей или партнеров по диалогу", - сказал Лавров на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином.По его словам, равноправие, поиск компромиссов, взаимной выгоды и учета интересов друг друга "отличают ШОС и полностью соответствуют основополагающим принципам международного права, которые сейчас подвергаются серьезным испытаниям".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220322/shos-1779410785.html

https://ria.ru/20220303/terrorizm-1776181251.html

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, россия, иран, индия, шос, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)