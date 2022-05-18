13:19 18.05.2022 (обновлено: 13:22 18.05.2022)
Лавров заявил о растущем интересе стран к присоединению к ШОС
Глава МИД Лавров заявил о растущем интересе стран к присоединению к ШОС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о растущем количестве стран, которые хотят присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества.
"Шанхайская организация сотрудничества за годы своего существования доказала свою востребованность и большой авторитет на международной арене. Это подтверждается и растущим количеством государств, которые хотят развивать свои связи с нашей организацией, включая стремление присоединиться к ней в качестве полноценных членов или получить статус наблюдателей или партнеров по диалогу", - сказал Лавров на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином.
По его словам, равноправие, поиск компромиссов, взаимной выгоды и учета интересов друг друга "отличают ШОС и полностью соответствуют основополагающим принципам международного права, которые сейчас подвергаются серьезным испытаниям".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.