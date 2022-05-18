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Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в черте Северодонецка - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/severodonetsk-1789244033.html
Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в черте Северодонецка
Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в черте Северодонецка - РИА Новости, 18.05.2022
Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в черте Северодонецка
Бои в Северодонецке ведутся уже в черте города, операция по его освобождению продолжается "в активной фазе", заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:58
2022-05-18T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бои в Северодонецке ведутся уже в черте города, операция по его освобождению продолжается "в активной фазе", заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В населенном пункте Северодонецке бои идут уже в черте города, а на Лисичанском направлении мы контролируем данный населенный пункт, наносим огневые поражения по скоплениям техники и вооруженных сил Украины, находимся на подступах к данному населенному пункту", - сказал Марочко. "В принципе, операция по освобождению данных населенных пунктов в активной фазе", - отметил он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
https://ria.ru/20220517/lnr-1789063249.html
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северодонецк
украина
луганская народная республика
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в мире, северодонецк, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
14:58 18.05.2022
 
Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в черте Северодонецка

Представитель Народной милиции ЛНР Марочко заявил об активных боях в черте Северодонецка

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бои в Северодонецке ведутся уже в черте города, операция по его освобождению продолжается "в активной фазе", заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В населенном пункте Северодонецке бои идут уже в черте города, а на Лисичанском направлении мы контролируем данный населенный пункт, наносим огневые поражения по скоплениям техники и вооруженных сил Украины, находимся на подступах к данному населенному пункту", - сказал Марочко. "В принципе, операция по освобождению данных населенных пунктов в активной фазе", - отметил он в эфире Первого канала.
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 16:15Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 11:19Специальная военная операция на Украине
Около 16 тысяч солдат ВСУ попали в котел под Северодонецком и Лисичанском
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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