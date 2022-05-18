https://ria.ru/20220518/severodonetsk-1789244033.html

Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в черте Северодонецка

Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в черте Северодонецка - РИА Новости, 18.05.2022

Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в черте Северодонецка

Бои в Северодонецке ведутся уже в черте города, операция по его освобождению продолжается "в активной фазе", заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:58

2022-05-18T14:58

2022-05-18T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

украина

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россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бои в Северодонецке ведутся уже в черте города, операция по его освобождению продолжается "в активной фазе", заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В населенном пункте Северодонецке бои идут уже в черте города, а на Лисичанском направлении мы контролируем данный населенный пункт, наносим огневые поражения по скоплениям техники и вооруженных сил Украины, находимся на подступах к данному населенному пункту", - сказал Марочко. "В принципе, операция по освобождению данных населенных пунктов в активной фазе", - отметил он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220517/lnr-1789063249.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, северодонецк, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр