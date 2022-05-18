https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789225796.html
Европарламент хочет призвать ввести санкции против Шредера и Кнайсль
Европарламент хочет призвать ввести санкции против Шредера и Кнайсль - РИА Новости, 18.05.2022
Европарламент хочет призвать ввести санкции против Шредера и Кнайсль
Европарламент планирует принять резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:49
2022-05-18T13:49
2022-05-18T14:12
европарламент
в мире
герхард шредер
карин кнайсль
австрия
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Европарламент планирует принять резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в санкционные списки, если они не откажутся от постов в российских компаниях, сообщает издание Welt со ссылкой на проект документа.В резолюции планируется на фоне отказа некоторых политиков от постов в российских компаниях призвать "настойчиво, чтобы другие, как Карин Кнайсль и Герхард Шрёдер сделали то же самое". Оба политика, напоминает издание, состоят в наблюдательном совете Роснефти.На случай, если Кнайсль и Шрёдер не сделают этого, то, как говорится в резолюции, депутаты требуют от Совета ЕС "расширить список затронутых санкциями ЕС людей на европейских членов правления крупных крупных российских компаний и на политиков, которые продолжают получить деньги из России". Резолюции Европарламента не носят обязывающий характер для других институтов ЕС. Член европарламента от немецкого Христианско-демократического союза Штефан Бергер заявил изданию, что резолюция будет "сигналом, что бывшие канцлеры должны учитывать интересы их государства и после ухода с должности".
https://ria.ru/20220518/shreder-1789202635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, в мире, герхард шредер, карин кнайсль, австрия, германия, санкции в отношении россии
13:49 18.05.2022 (обновлено: 14:12 18.05.2022)
Европарламент хочет призвать ввести санкции против Шредера и Кнайсль
Европарламент планирует призвать ввести санкции против Шредера и Кнайсль