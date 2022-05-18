https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789225796.html

Европарламент хочет призвать ввести санкции против Шредера и Кнайсль

Европарламент хочет призвать ввести санкции против Шредера и Кнайсль - РИА Новости, 18.05.2022

Европарламент хочет призвать ввести санкции против Шредера и Кнайсль

Европарламент планирует принять резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:49

2022-05-18T13:49

2022-05-18T14:12

европарламент

в мире

герхард шредер

карин кнайсль

австрия

германия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749962900_0:264:3169:2047_1920x0_80_0_0_f525737a7d51491dba9ddb24fa721dc8.jpg

БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Европарламент планирует принять резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в санкционные списки, если они не откажутся от постов в российских компаниях, сообщает издание Welt со ссылкой на проект документа.В резолюции планируется на фоне отказа некоторых политиков от постов в российских компаниях призвать "настойчиво, чтобы другие, как Карин Кнайсль и Герхард Шрёдер сделали то же самое". Оба политика, напоминает издание, состоят в наблюдательном совете Роснефти.На случай, если Кнайсль и Шрёдер не сделают этого, то, как говорится в резолюции, депутаты требуют от Совета ЕС "расширить список затронутых санкциями ЕС людей на европейских членов правления крупных крупных российских компаний и на политиков, которые продолжают получить деньги из России". Резолюции Европарламента не носят обязывающий характер для других институтов ЕС. Член европарламента от немецкого Христианско-демократического союза Штефан Бергер заявил изданию, что резолюция будет "сигналом, что бывшие канцлеры должны учитывать интересы их государства и после ухода с должности".

https://ria.ru/20220518/shreder-1789202635.html

австрия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

европарламент, в мире, герхард шредер, карин кнайсль, австрия, германия, санкции в отношении россии