https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789195037.html

Силуанов считает, что спад российской экономики не будет слишком серьезным

Силуанов считает, что спад российской экономики не будет слишком серьезным - РИА Новости, 18.05.2022

Силуанов считает, что спад российской экономики не будет слишком серьезным

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что спад экономики страны будет не таким серьезным, как мог бы, за счет принятых государством мер, а на санкции... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:58

2022-05-18T11:58

2022-05-18T11:58

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

антон силуанов

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990139_0:0:1496:842_1920x0_80_0_0_32281dcc8c17b6dae3ea3e6d1e59f881.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что спад экономики страны будет не таким серьезным, как мог бы, за счет принятых государством мер, а на санкции уже можно не реагировать."Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки", - сказал Силуанов, выступая на марафоне "Новые горизонты"."Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними", - добавил министр.Силуанов также напомнил, что власти уже пошли на то, чтобы начать снимать ограничения, введенные как меры экстренного реагирования, в частности, были ослаблены условия перевода валюты гражданами за рубеж.Минэкономразвития в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов оценило спад ВВП РФ в 2022 году в 7,8%, в 2023 году ожидает снижения на 0,7%.

https://ria.ru/20220518/defitsit-1789145413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), антон силуанов, санкции в отношении россии