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Силуанов считает, что спад российской экономики не будет слишком серьезным - РИА Новости, 18.05.2022
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Силуанов считает, что спад российской экономики не будет слишком серьезным
Силуанов считает, что спад российской экономики не будет слишком серьезным - РИА Новости, 18.05.2022
Силуанов считает, что спад российской экономики не будет слишком серьезным
Министр финансов России Антон Силуанов считает, что спад экономики страны будет не таким серьезным, как мог бы, за счет принятых государством мер, а на санкции... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:58
2022-05-18T11:58
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
антон силуанов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что спад экономики страны будет не таким серьезным, как мог бы, за счет принятых государством мер, а на санкции уже можно не реагировать."Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки", - сказал Силуанов, выступая на марафоне "Новые горизонты"."Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними", - добавил министр.Силуанов также напомнил, что власти уже пошли на то, чтобы начать снимать ограничения, введенные как меры экстренного реагирования, в частности, были ослаблены условия перевода валюты гражданами за рубеж.Минэкономразвития в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов оценило спад ВВП РФ в 2022 году в 7,8%, в 2023 году ожидает снижения на 0,7%.
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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), антон силуанов, санкции в отношении россии
11:58 18.05.2022
 
Силуанов считает, что спад российской экономики не будет слишком серьезным

Глава Минфина Силуанов заявил, что первый шок от антироссийских санкций уже прошел

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что спад экономики страны будет не таким серьезным, как мог бы, за счет принятых государством мер, а на санкции уже можно не реагировать.
"Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки", - сказал Силуанов, выступая на марафоне "Новые горизонты".
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"Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними", - добавил министр.
Силуанов также напомнил, что власти уже пошли на то, чтобы начать снимать ограничения, введенные как меры экстренного реагирования, в частности, были ослаблены условия перевода валюты гражданами за рубеж.
Минэкономразвития в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов оценило спад ВВП РФ в 2022 году в 7,8%, в 2023 году ожидает снижения на 0,7%.
 
РоссияЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Антон СилуановСанкции в отношении России
 
 
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