03:55 18.05.2022 (обновлено: 07:33 18.05.2022)
Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих
Австралия ввела санкции против гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева
© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Австралийские власти ввели санкции против ряда российских журналистов и государственных служащих, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева, гендиректора RT Алексея Николова и врио главы МЧС Александра Чуприяна, это следует из данных на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии.
Кроме того, под санкции попали:
- —военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный;
- —военный корреспондент российской газеты "Комсомольская правда" Александр Коц;
- —специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин;
- —ведущий ВГТРК Сергей Брилев, ведущий Первого канала Михаил Леонтьев;
- —директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник;
- —первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский;
- —гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров
В список также внесли ЧВК "Вагнер".
Ограничения введены и в отношении двух белорусских предприятий: производителя гусеничных машин "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар".
Помимо этого, в списке оказались лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива и экс-депутат украинского парламента Тарас Козак.
До сегодняшнего дня в санкционном списке Австралии значились 812 лиц и 47 организаций и ведомств.