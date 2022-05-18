https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789145968.html

Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих

Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих - РИА Новости, 18.05.2022

Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих

Австралийские власти ввели санкции против ряда российских журналистов и государственных служащих, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T03:55

2022-05-18T03:55

2022-05-18T07:33

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Австралийские власти ввели санкции против ряда российских журналистов и государственных служащих, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева, гендиректора RT Алексея Николова и врио главы МЧС Александра Чуприяна, это следует из данных на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии.Кроме того, под санкции попали: В список также внесли ЧВК "Вагнер".Ограничения введены и в отношении двух белорусских предприятий: производителя гусеничных машин "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар".Помимо этого, в списке оказались лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива и экс-депутат украинского парламента Тарас Козак.До сегодняшнего дня в санкционном списке Австралии значились 812 лиц и 47 организаций и ведомств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, австралия, россия