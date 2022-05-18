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Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих - РИА Новости, 18.05.2022
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Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих
Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих - РИА Новости, 18.05.2022
Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих
Австралийские власти ввели санкции против ряда российских журналистов и государственных служащих, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T03:55
2022-05-18T07:33
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Австралийские власти ввели санкции против ряда российских журналистов и государственных служащих, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева, гендиректора RT Алексея Николова и врио главы МЧС Александра Чуприяна, это следует из данных на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии.Кроме того, под санкции попали: В список также внесли ЧВК "Вагнер".Ограничения введены и в отношении двух белорусских предприятий: производителя гусеничных машин "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар".Помимо этого, в списке оказались лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива и экс-депутат украинского парламента Тарас Козак.До сегодняшнего дня в санкционном списке Австралии значились 812 лиц и 47 организаций и ведомств.
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в мире, австралия, россия
03:55 18.05.2022 (обновлено: 07:33 18.05.2022)
 
Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих

Австралия ввела санкции против гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Австралийские власти ввели санкции против ряда российских журналистов и государственных служащих, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева, гендиректора RT Алексея Николова и врио главы МЧС Александра Чуприяна, это следует из данных на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии.
Кроме того, под санкции попали:
  • военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный;
  • военный корреспондент российской газеты "Комсомольская правда" Александр Коц;
  • специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин;
  • ведущий ВГТРК Сергей Брилев, ведущий Первого канала Михаил Леонтьев;
  • директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник;
  • первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский;
  • гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров
В список также внесли ЧВК "Вагнер".
Ограничения введены и в отношении двух белорусских предприятий: производителя гусеничных машин "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар".
Помимо этого, в списке оказались лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива и экс-депутат украинского парламента Тарас Козак.
До сегодняшнего дня в санкционном списке Австралии значились 812 лиц и 47 организаций и ведомств.
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