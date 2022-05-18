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Новый детский сад сдадут летом 2022 года в селе Чигири в Амурской области
Новый детский сад сдадут летом 2022 года в селе Чигири в Амурской области - РИА Новости, 18.05.2022
Новый детский сад сдадут летом 2022 года в селе Чигири в Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что новый детский сад на 120 мест в селе Чигири сдадут летом этого года. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:13
2022-05-18T16:13
2022-05-18T16:13
амурская область
общество
амурская область
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что новый детский сад на 120 мест в селе Чигири сдадут летом этого года.Как уточняет правительство Приамурья, детсад готов на 80%, по условиям контракта он должен быть построен к 30 июня 2022 года. Село Чигири, которое находится рядом с областным центром Благовещенском активно застраивается, поэтому, уточняют власти, новое дошкольное учреждение здесь было необходимо.Детский сад будет двухэтажным, на шесть групп, его смогут посещать 120 человек, в здании предусмотрены два лифта и пандус. Строительство идет по программе "Стимул" - части программы Минстроя РФ, которая входит в состав федерального проекта "Жилье", а он в свою очередь является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".Глава Приамурья добавил, что такая же система контроля организована в поселке Магдагачи, где возводится пристройка к детскому саду на 50 мест."Рисков нет, оба дошкольных учреждения откроются вовремя, в результате у нас появятся дополнительные места для малышей до трех лет, очереди среди детей старшего возраста в области нет уже несколько лет", - добавил Орлов.
https://ria.ru/20220329/natsproekt-1780675773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Новый детский сад сдадут летом 2022 года в селе Чигири в Амурской области
Глава Амурской области Орлов сообщил, что в селе Чигири летом сдадут новый детский сад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил
, что новый детский сад на 120 мест в селе Чигири сдадут летом этого года.
Как уточняет правительство Приамурья, детсад готов на 80%, по условиям контракта он должен быть построен к 30 июня 2022 года. Село Чигири, которое находится рядом с областным центром Благовещенском активно застраивается, поэтому, уточняют власти, новое дошкольное учреждение здесь было необходимо.
Детский сад будет двухэтажным, на шесть групп, его смогут посещать 120 человек, в здании предусмотрены два лифта и пандус. Строительство идет по программе "Стимул" - части программы Минстроя РФ
, которая входит в состав федерального проекта "Жилье", а он в свою очередь является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Для контроля на стройплощадке детского сада в Чигирях установлены видеокамеры, которые транслируют изображение в режиме реального времени на сайт Минстроя. Поэтому легко проверить: темпы строительства хорошие, рабочих и материалов на объекте достаточно. Детский сад сдадим в срок – летом текущего года", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области
.
Глава Приамурья добавил, что такая же система контроля организована в поселке Магдагачи, где возводится пристройка к детскому саду на 50 мест.
"Рисков нет, оба дошкольных учреждения откроются вовремя, в результате у нас появятся дополнительные места для малышей до трех лет, очереди среди детей старшего возраста в области нет уже несколько лет", - добавил Орлов.