https://ria.ru/20220518/sad-1789267096.html

Новый детский сад сдадут летом 2022 года в селе Чигири в Амурской области

Новый детский сад сдадут летом 2022 года в селе Чигири в Амурской области - РИА Новости, 18.05.2022

Новый детский сад сдадут летом 2022 года в селе Чигири в Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что новый детский сад на 120 мест в селе Чигири сдадут летом этого года. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:13

2022-05-18T16:13

2022-05-18T16:13

амурская область

общество

амурская область

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что новый детский сад на 120 мест в селе Чигири сдадут летом этого года.Как уточняет правительство Приамурья, детсад готов на 80%, по условиям контракта он должен быть построен к 30 июня 2022 года. Село Чигири, которое находится рядом с областным центром Благовещенском активно застраивается, поэтому, уточняют власти, новое дошкольное учреждение здесь было необходимо.Детский сад будет двухэтажным, на шесть групп, его смогут посещать 120 человек, в здании предусмотрены два лифта и пандус. Строительство идет по программе "Стимул" - части программы Минстроя РФ, которая входит в состав федерального проекта "Жилье", а он в свою очередь является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".Глава Приамурья добавил, что такая же система контроля организована в поселке Магдагачи, где возводится пристройка к детскому саду на 50 мест."Рисков нет, оба дошкольных учреждения откроются вовремя, в результате у нас появятся дополнительные места для малышей до трех лет, очереди среди детей старшего возраста в области нет уже несколько лет", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20220329/natsproekt-1780675773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, амурская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)