https://ria.ru/20220518/s-500-1789171957.html

Комплексы С-500 начали поступать на вооружение

Комплексы С-500 начали поступать на вооружение - РИА Новости, 18.05.2022

Комплексы С-500 начали поступать на вооружение

Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать в российские войска, сообщил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:30

2022-05-18T10:30

2022-05-18T10:32

новое оружие россии

безопасность

юрий борисов (вице-премьер)

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757310204_0:10:2208:1252_1920x0_80_0_0_ae1990bd196b1cc273a3ca808c4e620c.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать в российские войска, сообщил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов."Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500", - сказал Борисов, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

https://ria.ru/20210916/eksport-1750304980.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, юрий борисов (вице-премьер), с-500 (зенитный ракетный комплекс)