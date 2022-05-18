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Комплексы С-500 начали поступать на вооружение - РИА Новости, 18.05.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220518/s-500-1789171957.html
Комплексы С-500 начали поступать на вооружение
Комплексы С-500 начали поступать на вооружение - РИА Новости, 18.05.2022
Комплексы С-500 начали поступать на вооружение
Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать в российские войска, сообщил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:30
2022-05-18T10:32
новое оружие россии
безопасность
юрий борисов (вице-премьер)
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать в российские войска, сообщил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов."Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500", - сказал Борисов, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
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безопасность, юрий борисов (вице-премьер), с-500 (зенитный ракетный комплекс)
10:30 18.05.2022 (обновлено: 10:32 18.05.2022)
 
Комплексы С-500 начали поступать на вооружение

Вице-премьер Борисов заявил, что комплексы ПВО-ПРО С-500 начали поступать на вооружение

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая ЗРС С-500
Новейшая ЗРС С-500
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Новейшая ЗРС С-500
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать в российские войска, сообщил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500", - сказал Борисов, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
Зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр
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Новое оружие РоссииБезопасностьЮрий Борисов (вице-премьер)С-500 (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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