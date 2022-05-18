https://ria.ru/20220518/rossiya-1789329104.html

Аксенов: Херсонская и Запорожская области будут в одной стране с Крымом

Аксенов: Херсонская и Запорожская области будут в одной стране с Крымом - РИА Новости, 18.05.2022

Аксенов: Херсонская и Запорожская области будут в одной стране с Крымом

Будущее Херсонской и Запорожской областей - быть вместе с Крымом в границах одного государства, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:22

2022-05-18T19:22

2022-05-18T19:45

сергей аксенов (политик)

республика крым

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Будущее Херсонской и Запорожской областей - быть вместе с Крымом в границах одного государства, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее он заявил, что Крым будет экономическим партнером Херсонской и Запорожской областей."Я знаю одно, что президент России без помощи людей не оставит. Я знаю, что если людям будет что-то угрожать, все решения по обеспечению безопасности будут приняты. Тем более, наш президент обозначил, что мы один народ. Поэтому мы относимся к людям на освобожденных территориях как к россиянам", - добавил он.Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

https://ria.ru/20220517/aksenov-1789086165.html

республика крым

херсонская область

запорожская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей аксенов (политик), республика крым, херсонская область , запорожская область