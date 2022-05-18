19:22 18.05.2022 (обновлено: 19:45 18.05.2022)
Аксенов: Херсонская и Запорожская области будут в одной стране с Крымом
Аксенов видит будущее Херсонской и Запорожской областей в одной стране с Крымом
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Будущее Херсонской и Запорожской областей - быть вместе с Крымом в границах одного государства, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее он заявил, что Крым будет экономическим партнером Херсонской и Запорожской областей.
"Я вижу точно: будущее наше (освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, Крыма) вместе в границах одного государства. Юридический способ достижения цели – это не мои полномочия", - сказал Аксенов в эфире крымского телеканала "Миллет", отметив, что выражает личную точку зрения как гражданин.
"Я знаю одно, что президент России без помощи людей не оставит. Я знаю, что если людям будет что-то угрожать, все решения по обеспечению безопасности будут приняты. Тем более, наш президент обозначил, что мы один народ. Поэтому мы относимся к людям на освобожденных территориях как к россиянам", - добавил он.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.