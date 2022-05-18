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Россия сейчас продолжает курс Петра Великого, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.05.2022
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Россия сейчас продолжает курс Петра Великого, заявил Нарышкин
Россия сейчас продолжает курс Петра Великого, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.05.2022
Россия сейчас продолжает курс Петра Великого, заявил Нарышкин
Россия продолжает курс Петра Великого, решительно отстаивает свое место в мире и ориентируется на собственные национальные интересы, заявил директор Службы... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:52
2022-05-18T15:52
россия
общество
сергей нарышкин
петр i
правительство рф
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия продолжает курс Петра Великого, решительно отстаивает свое место в мире и ориентируется на собственные национальные интересы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.По его словам, "Петр Великий видел нашу стран могучим и суверенным государством, равно принадлежащим и к Западу, и к Востоку"."С этой точки зрения сегодня, в период глобального поворота на Восток, Россия де-факто продолжает курс Петра, решительно отстаивает свое место в мире и ориентируется, прежде всего, на собственные национальные интересы ", - сказал Нарышкин на церемонии награждения лауреатов премии правительства РФ 2021 года в области культуры и премии правительства РФ имени Петра Великого 2022 года.
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россия, общество, сергей нарышкин, петр i, правительство рф
15:52 18.05.2022
 
Россия сейчас продолжает курс Петра Великого, заявил Нарышкин

Нарышкин: Россия продолжает курс Петра Великого, решительно отстаивая свое место в мире

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия продолжает курс Петра Великого, решительно отстаивает свое место в мире и ориентируется на собственные национальные интересы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, "Петр Великий видел нашу стран могучим и суверенным государством, равно принадлежащим и к Западу, и к Востоку".
"С этой точки зрения сегодня, в период глобального поворота на Восток, Россия де-факто продолжает курс Петра, решительно отстаивает свое место в мире и ориентируется, прежде всего, на собственные национальные интересы ", - сказал Нарышкин на церемонии награждения лауреатов премии правительства РФ 2021 года в области культуры и премии правительства РФ имени Петра Великого 2022 года.
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