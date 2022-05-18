https://ria.ru/20220518/rossiya-1789261641.html

Россия сейчас продолжает курс Петра Великого, заявил Нарышкин

Россия сейчас продолжает курс Петра Великого, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.05.2022

Россия сейчас продолжает курс Петра Великого, заявил Нарышкин

Россия продолжает курс Петра Великого, решительно отстаивает свое место в мире и ориентируется на собственные национальные интересы, заявил директор Службы... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:52

2022-05-18T15:52

2022-05-18T15:52

россия

общество

сергей нарышкин

петр i

правительство рф

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия продолжает курс Петра Великого, решительно отстаивает свое место в мире и ориентируется на собственные национальные интересы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.По его словам, "Петр Великий видел нашу стран могучим и суверенным государством, равно принадлежащим и к Западу, и к Востоку"."С этой точки зрения сегодня, в период глобального поворота на Восток, Россия де-факто продолжает курс Петра, решительно отстаивает свое место в мире и ориентируется, прежде всего, на собственные национальные интересы ", - сказал Нарышкин на церемонии награждения лауреатов премии правительства РФ 2021 года в области культуры и премии правительства РФ имени Петра Великого 2022 года.

https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787872550.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, сергей нарышкин, петр i, правительство рф