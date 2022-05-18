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Россия продолжит проводить независимую политику, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.05.2022
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Россия продолжит проводить независимую политику, заявил Силуанов
Россия продолжит проводить независимую политику, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.05.2022
Россия продолжит проводить независимую политику, заявил Силуанов
Россия продолжит проводить независимую политику, она способна выдержать любые новые ограничения со стороны других стран, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:35
2022-05-18T12:31
антон силуанов
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия продолжит проводить независимую политику, она способна выдержать любые новые ограничения со стороны других стран, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Новые горизонты"."Уверен, что разумность в финансах, разумность в проведении денежно-кредитной политики, бюджетной политики позволят нам и дальше точно также выдерживать любые самые сложные ограничения, с которыми, к сожалению, нам придется сталкиваться. Но все эти ограничения - это результат нашей независимой политики, результат того, что наша страна проводит свой собственный курс", - сказал Силуанов."Мы ни под кого не подстраиваемся, мы проводим свою собственную политику, которая нам необходима для реализации собственных решений, собственных задач, для поддержки наших граждан, поддержки наших предприятий, экономики. Такую политику будем и дальше проводить", - добавил глава Минфина. Он подчеркнул, что финансовый суверенитет - это основа для независимости внешней и экономической политики страны. "И финансовый суверенитет будем и дальше крепить", - пообещал он.При этом глава Минфина уточнил, что суверенитет - это не изоляция страны. "Нельзя говорить, что мы теперь закроемся, поставим стены. Финансовый суверенитет - это в первую очередь безопасность и стабильность от различного рода внешних факторов воздействия. Поэтому к такого рода внешних воздействиям мы должны быть готовы. Мы к этому готовились", - заявил Силуанов.Он напомнил, что благодаря действиям властей, которые были предприняты заранее, и принципам бюджетной политики, которые применялись в последние годы, России удалось преодолеть жесточайшие санкции, с которыми другие страны даже не сталкивались.
https://ria.ru/20220517/gosudarstvo-1788952260.html
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антон силуанов, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
11:35 18.05.2022 (обновлено: 12:31 18.05.2022)
 
Россия продолжит проводить независимую политику, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что Россия способна выдержать любые новые ограничения от других стран

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия продолжит проводить независимую политику, она способна выдержать любые новые ограничения со стороны других стран, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Новые горизонты".
"Уверен, что разумность в финансах, разумность в проведении денежно-кредитной политики, бюджетной политики позволят нам и дальше точно также выдерживать любые самые сложные ограничения, с которыми, к сожалению, нам придется сталкиваться. Но все эти ограничения - это результат нашей независимой политики, результат того, что наша страна проводит свой собственный курс", - сказал Силуанов.
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"Мы ни под кого не подстраиваемся, мы проводим свою собственную политику, которая нам необходима для реализации собственных решений, собственных задач, для поддержки наших граждан, поддержки наших предприятий, экономики. Такую политику будем и дальше проводить", - добавил глава Минфина. Он подчеркнул, что финансовый суверенитет - это основа для независимости внешней и экономической политики страны. "И финансовый суверенитет будем и дальше крепить", - пообещал он.
При этом глава Минфина уточнил, что суверенитет - это не изоляция страны. "Нельзя говорить, что мы теперь закроемся, поставим стены. Финансовый суверенитет - это в первую очередь безопасность и стабильность от различного рода внешних факторов воздействия. Поэтому к такого рода внешних воздействиям мы должны быть готовы. Мы к этому готовились", - заявил Силуанов.
Он напомнил, что благодаря действиям властей, которые были предприняты заранее, и принципам бюджетной политики, которые применялись в последние годы, России удалось преодолеть жесточайшие санкции, с которыми другие страны даже не сталкивались.
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Антон СилуановЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении России
 
 
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