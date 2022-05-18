https://ria.ru/20220518/rossiya-1789188102.html

Кадыров призвал россиян самим встать на защиту страны

Кадыров призвал россиян самим встать на защиту страны - РИА Новости, 18.05.2022

Кадыров призвал россиян самим встать на защиту страны

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что мобилизация в России не нужна, россияне сами должны сплотиться и встать на защиту страны. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:32

2022-05-18T11:32

2022-05-18T12:47

общество

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что мобилизация в России не нужна, россияне сами должны сплотиться и встать на защиту страны."Мне часто задают вопрос: правда, что будет мобилизация? А я отвечаю: никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства", — сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров