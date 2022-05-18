https://ria.ru/20220518/rossiya-1789188102.html
Кадыров призвал россиян самим встать на защиту страны
Кадыров призвал россиян самим встать на защиту страны - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров призвал россиян самим встать на защиту страны
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что мобилизация в России не нужна, россияне сами должны сплотиться и встать на защиту страны. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:32
2022-05-18T11:32
2022-05-18T12:47
общество
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что мобилизация в России не нужна, россияне сами должны сплотиться и встать на защиту страны."Мне часто задают вопрос: правда, что будет мобилизация? А я отвечаю: никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства", — сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
11:32 18.05.2022 (обновлено: 12:47 18.05.2022)
Кадыров призвал россиян самим встать на защиту страны
Глава Чечни Кадыров призвал россиян встать на защиту страны без объявления мобилизации
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что мобилизация в России не нужна, россияне сами должны сплотиться и встать на защиту страны.
"Мне часто задают вопрос: правда, что будет мобилизация? А я отвечаю: никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизоваться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства", — сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".