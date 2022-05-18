https://ria.ru/20220518/rossiya-1789169680.html

Вице-премьер Борисов назвал долю России на мировом оружейном рынке

Вице-премьер Борисов назвал долю России на мировом оружейном рынке - РИА Новости, 18.05.2022

Вице-премьер Борисов назвал долю России на мировом оружейном рынке

Россия занимает около 20% мирового рынка вооружений, общий портфель заказов составляет около 50 млрд долларов, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в среду в ходе... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:20

2022-05-18T10:20

2022-05-18T10:28

экономика

россия

франция

индия

оружие

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия занимает около 20% мирового рынка вооружений, общий портфель заказов составляет около 50 млрд долларов, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в среду в ходе выступления на форуме "Знание"."Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений, а Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%", - сообщил Борисов.По его словам, основные покупатели российского оружия – Индия, Китай, Алжир, Египет. Пакет заказов на много лет вперед составляет около 50 млрд долларов, ежегодно вооружения экспортируется на 14-15 млрд долларов."Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия, пшеницы – это третья составная часть наших экспортных поступлений", - пояснил вице-премьер.

https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498080.html

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экономика, россия, франция, индия, оружие