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В Москве мужчина пытался ограбить квартиру, но уснул на месте преступления

В Москве мужчина пытался ограбить квартиру, но уснул на месте преступления - РИА Новости, 18.05.2022

В Москве мужчина пытался ограбить квартиру, но уснул на месте преступления

В Москве задержали мужчину, который под видом курьера попал в квартиру к знакомой, связал ее детей скотчем и попытался совершить ограбление, однако напился и... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:27

2022-05-18T15:27

2022-05-18T15:29

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Москве задержали мужчину, который под видом курьера попал в квартиру к знакомой, связал ее детей скотчем и попытался совершить ограбление, однако напился и уснул, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, 15 мая мужчина под видом курьера попал в квартиру своей знакомой на Варшавском шоссе, где связал ее несовершеннолетних детей скотчем. Затем мужчина начал искать деньги. В процессе поиска мужчина распивал алкоголь, в результате чего и уснул. Дети смогли освободиться, выбежать из квартиры и обратиться к взрослым за помощью.Злоумышленника задержали, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). "В ходе допроса (мужчина) дал изобличающие показания, ему предъявлено обвинение. Сегодня следствие ходатайствует перед Чертановским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20220426/ograblenie-1785588493.html

россия

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Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)