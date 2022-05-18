https://ria.ru/20220518/razboy-1789252971.html
В Москве мужчина пытался ограбить квартиру, но уснул на месте преступления
В Москве мужчина пытался ограбить квартиру, но уснул на месте преступления - РИА Новости, 18.05.2022
В Москве мужчина пытался ограбить квартиру, но уснул на месте преступления
В Москве задержали мужчину, который под видом курьера попал в квартиру к знакомой, связал ее детей скотчем и попытался совершить ограбление, однако напился и... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:27
2022-05-18T15:27
2022-05-18T15:29
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Москве задержали мужчину, который под видом курьера попал в квартиру к знакомой, связал ее детей скотчем и попытался совершить ограбление, однако напился и уснул, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, 15 мая мужчина под видом курьера попал в квартиру своей знакомой на Варшавском шоссе, где связал ее несовершеннолетних детей скотчем. Затем мужчина начал искать деньги. В процессе поиска мужчина распивал алкоголь, в результате чего и уснул. Дети смогли освободиться, выбежать из квартиры и обратиться к взрослым за помощью.Злоумышленника задержали, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). "В ходе допроса (мужчина) дал изобличающие показания, ему предъявлено обвинение. Сегодня следствие ходатайствует перед Чертановским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20220426/ograblenie-1785588493.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1920x0_80_0_0_f3c09575c2479d6d595f45e7ef2adf33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
15:27 18.05.2022 (обновлено: 15:29 18.05.2022)
В Москве мужчина пытался ограбить квартиру, но уснул на месте преступления
В Москве задержали мужчину, уснувшего в квартире, которую он пытался ограбить