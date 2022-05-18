https://ria.ru/20220518/raskol-1789087460.html
"Вернулись к братьям". Новый поворот в "конфликте тысячелетия"
"Вернулись к братьям". Новый поворот в "конфликте тысячелетия" - РИА Новости, 18.05.2022
"Вернулись к братьям". Новый поворот в "конфликте тысячелетия"
Сербская церковь неожиданно примирилась с македонскими раскольниками: спустя полвека восстановили общение. Это произошло на фоне усиливающегося разделения в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:00
2022-05-18T08:00
2022-05-18T08:13
религия
справки
зоран заев
петр порошенко
николай балашов
болгария
северная македония
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Сербская церковь неожиданно примирилась с македонскими раскольниками: спустя полвека восстановили общение. Это произошло на фоне усиливающегося разделения в православном мире, спровоцированного действиями Константинопольского патриархата на Украине. Может ли такое решение послужить прецедентом — в материале РИА Новости.Запутанная судьбаМногие считают, что кириллицу придумали специально для просвещения Руси. Недаром же на ее исторических землях так чтут Кирилла и Мефодия. Но, оказывается, все было иначе. Легендарные братья проповедовали куда южнее. В основном — "в пределах охридских".Сейчас это современные Болгария, Сербия, а также Северная Македония, где, как полагают ученые, один из учеников знаменитых святых и изобрел кириллическое письмо. Звали его Климент. В конце IX века он основал Охридский монастырь.Тысячу лет спустя обитель стала символом большого спора в православном мире. За кого молиться инокам — за патриарха Сербского или Болгарского? Или за своего, независимого предстоятеля?Этой путанице уже больше века. Дело в том, что македонские земли постоянно переходили из рук в руки. Ими в разное время владели Стамбул, София, Белград. Вместе с государственными границами менялись и церковные. После Первой мировой войны Македония попала в Сербское королевство, а во время Второй мировой ее аннексировала Болгария. Затем — Югославия, власти которой поддержали создание автокефалии.Однако "церковь-матерь" на это не пошла. В 1967-м македонской пастве официально отказали в независимости. С тех пор эта церковная структура считалась раскольнической."Заслуживает автокефалии"В 2018-м началось крупнейшее за тысячу лет разделение в православном мире. Константинопольский патриархат решил признать киевских самосвятов. И тем самым нарушил права РПЦ.У каждой поместной церкви есть каноническая территория — зона ответственности, с собственным административным уставом и традициями. При этом догматы и каноны едины. Верующий, скажем, из Польши может причаститься в грузинском храме, и наоборот. Вмешательством в украинские дела Константинополь перечеркнул многовековые устои.За последние четыре года православная карта существенно изменилась. Например, Архиепископия русских приходов в Западной Европе из юрисдикции Стамбула перешла к Москве. Так же поступили сотни общин в Африке, некогда принадлежавшие Александрийскому патриархату.Северная Македония была одной из горячих точек — наряду с Абхазией, Черногорией и Косово. В 2020-м светский Скопье попросил патриарха Варфоломея решить проблему: выдать томос об автокефалии вопреки воле Сербской церкви. То есть провернуть ту же, что и на Украине, схему."Православный народ нашей страны заслуживает церковной независимости и автокефальной Македонской православной церкви с благословения и по решению Константинопольского патриарха", — занимавший тогда пост премьера Зоран Заев в обращении к Фанару почти дословно повторил Петра Порошенко.Да и грамоту о канонической независимости хотели списать с той, что выдали украинским раскольникам. Например, греки выразили желание контролировать наиболее значимые храмы и обители — в том числе Охридский монастырь."Возвращение обратно"Впрочем, аппетиты Фанара заметно поубавились. Духовенство непризнанной "Македонской церкви" предпочло вести переговоры прежде всего с Белградом. И вот итог — неожиданный в нынешней непростой ситуации."С благодарностью Господу и радостью Архиерейский собор приветствует принятие общепризнанного канонического статуса, статуса широчайшей возможной автономии, точнее внутренней самостоятельности, данного еще в 1959 году", — постановили в Сербии.По сути, речь идет о воссоединении с отколовшейся частью. Формально православный Скопье возвращается в "церковь-матерь", все обряды, совершенные там, теперь считаются действительными. И верующие могут просить полной независимости — автокефалии.Примечательно, что неделей ранее независимость "Охридской церкви" признал Константинополь. Правда, это восприняли очень настороженно — в глазах верующих патриарх Варфоломей не избавился от реноме "сеятеля раскола". Только решение Сербской патриархии всех успокоило."Теперь православные Республики Северной Македонии вернулись в общение с сербскими братьями в качестве автономной церкви с правами широкой самостоятельности, с тем чтобы вести переговоры о своем дальнейшем каноническом статусе. Рады свершившемуся преодолению церковного разделения, продолжавшегося 55 лет", — подчеркивает зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.В православном мире говорят о прецеденте. И надеются, что это станет первым шагом для преодоления одного из самых масштабных конфликтов в истории христианства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, зоран заев, петр порошенко, николай балашов, болгария, северная македония, константинопольский патриархат, московский патриархат, русская православная церковь, сербия
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Сербская церковь неожиданно примирилась с македонскими раскольниками: спустя полвека восстановили общение. Это произошло на фоне усиливающегося разделения в православном мире, спровоцированного действиями Константинопольского патриархата на Украине. Может ли такое решение послужить прецедентом — в материале РИА Новости.
Запутанная судьба
Многие считают, что кириллицу придумали специально для просвещения Руси. Недаром же на ее исторических землях так чтут Кирилла и Мефодия. Но, оказывается, все было иначе. Легендарные братья проповедовали куда южнее. В основном — "в пределах охридских".
Сейчас это современные Болгария
, Сербия
, а также Северная Македония
, где, как полагают ученые, один из учеников знаменитых святых и изобрел кириллическое письмо. Звали его Климент. В конце IX века он основал Охридский монастырь.
Тысячу лет спустя обитель стала символом большого спора в православном мире. За кого молиться инокам — за патриарха Сербского или Болгарского? Или за своего, независимого предстоятеля?
Этой путанице уже больше века. Дело в том, что македонские земли постоянно переходили из рук в руки. Ими в разное время владели Стамбул
, София
, Белград
. Вместе с государственными границами менялись и церковные. После Первой мировой войны Македония попала в Сербское королевство, а во время Второй мировой ее аннексировала Болгария. Затем — Югославия
, власти которой поддержали создание автокефалии.
Однако "церковь-матерь" на это не пошла. В 1967-м македонской пастве официально отказали в независимости. С тех пор эта церковная структура считалась раскольнической.
"Заслуживает автокефалии"
В 2018-м началось крупнейшее за тысячу лет разделение в православном мире. Константинопольский патриархат
решил признать киевских самосвятов. И тем самым нарушил права РПЦ
.
У каждой поместной церкви есть каноническая территория — зона ответственности, с собственным административным уставом и традициями. При этом догматы и каноны едины. Верующий, скажем, из Польши
может причаститься в грузинском храме, и наоборот. Вмешательством в украинские дела Константинополь перечеркнул многовековые устои.
За последние четыре года православная карта существенно изменилась. Например, Архиепископия русских приходов в Западной Европе
из юрисдикции Стамбула перешла к Москве
. Так же поступили сотни общин в Африке
, некогда принадлежавшие Александрийскому патриархату.
Северная Македония была одной из горячих точек — наряду с Абхазией
, Черногорией
и Косово
. В 2020-м светский Скопье
попросил патриарха Варфоломея решить проблему: выдать томос об автокефалии вопреки воле Сербской церкви. То есть провернуть ту же, что и на Украине
, схему.
"Православный народ нашей страны заслуживает церковной независимости и автокефальной Македонской православной церкви с благословения и по решению Константинопольского патриарха", — занимавший тогда пост премьера Зоран Заев
в обращении к Фанару почти дословно повторил Петра Порошенко
.
Да и грамоту о канонической независимости хотели списать с той, что выдали украинским раскольникам. Например, греки выразили желание контролировать наиболее значимые храмы и обители — в том числе Охридский монастырь.
"Возвращение обратно"
Впрочем, аппетиты Фанара заметно поубавились. Духовенство непризнанной "Македонской церкви" предпочло вести переговоры прежде всего с Белградом. И вот итог — неожиданный в нынешней непростой ситуации.
"С благодарностью Господу и радостью Архиерейский собор приветствует принятие общепризнанного канонического статуса, статуса широчайшей возможной автономии, точнее внутренней самостоятельности, данного еще в 1959 году", — постановили в Сербии.
По сути, речь идет о воссоединении с отколовшейся частью. Формально православный Скопье возвращается в "церковь-матерь", все обряды, совершенные там, теперь считаются действительными. И верующие могут просить полной независимости — автокефалии.
Примечательно, что неделей ранее независимость "Охридской церкви" признал Константинополь. Правда, это восприняли очень настороженно — в глазах верующих патриарх Варфоломей не избавился от реноме "сеятеля раскола". Только решение Сербской патриархии всех успокоило.
"Теперь православные Республики Северной Македонии вернулись в общение с сербскими братьями в качестве автономной церкви с правами широкой самостоятельности, с тем чтобы вести переговоры о своем дальнейшем каноническом статусе. Рады свершившемуся преодолению церковного разделения, продолжавшегося 55 лет", — подчеркивает зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
протоиерей Николай Балашов
.
В православном мире говорят о прецеденте. И надеются, что это станет первым шагом для преодоления одного из самых масштабных конфликтов в истории христианства.