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Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии
Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии
Украинские войска размещают свои склады с боеприпасами прямо в гражданских объектах, а точки ПВО они развернули на Одесской киностудии, заявила официальный... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:02
2022-05-18T16:02
2022-05-18T16:34
в мире
украина
одесса
одесская киностудия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска размещают свои склады с боеприпасами прямо в гражданских объектах, а точки ПВО они развернули на Одесской киностудии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Людей выгоняют из квартир, чтобы разместить там огневые позиции, загоняют в подвалы зданий, где размещаются боевики и склады с оружием. Затем украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО, вы не поверите, но это факт, на Одесской киностудии", - сказала Захарова во время брифинга в среду.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/zakharova-1789163175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, одесская киностудия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:02 18.05.2022 (обновлено: 16:34 18.05.2022)
Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии
Представитель МИД Захарова: киевские боевики разворачивают ПВО на Одесской киностудии