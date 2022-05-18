Рейтинг@Mail.ru
Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/pvo-1789265017.html
Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии
Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии
Украинские войска размещают свои склады с боеприпасами прямо в гражданских объектах, а точки ПВО они развернули на Одесской киностудии, заявила официальный... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:02
2022-05-18T16:34
в мире
украина
одесса
одесская киностудия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785011639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_232c9cad143b1d280f56868474372767.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска размещают свои склады с боеприпасами прямо в гражданских объектах, а точки ПВО они развернули на Одесской киностудии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Людей выгоняют из квартир, чтобы разместить там огневые позиции, загоняют в подвалы зданий, где размещаются боевики и склады с оружием. Затем украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО, вы не поверите, но это факт, на Одесской киностудии", - сказала Захарова во время брифинга в среду.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/zakharova-1789163175.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785011639_327:0:1767:1080_1920x0_80_0_0_290d5d752a87d55fb53fe479f93d8c75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, одесская киностудия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:02 18.05.2022 (обновлено: 16:34 18.05.2022)
 
Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии

Представитель МИД Захарова: киевские боевики разворачивают ПВО на Одесской киностудии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЯщик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ
Ящик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Ящик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска размещают свои склады с боеприпасами прямо в гражданских объектах, а точки ПВО они развернули на Одесской киностудии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Людей выгоняют из квартир, чтобы разместить там огневые позиции, загоняют в подвалы зданий, где размещаются боевики и склады с оружием. Затем украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО, вы не поверите, но это факт, на Одесской киностудии", - сказала Захарова во время брифинга в среду.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
09:32Сказано в эфире
Захарова об ультралиберальной идеологии: опасно смотреть в кривое зеркало
 
В миреУкраинаОдессаОдесская киностудияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала