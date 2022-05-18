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Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии

Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова: киевские боевики разворачивают точки ПВО на Одесской киностудии

Украинские войска размещают свои склады с боеприпасами прямо в гражданских объектах, а точки ПВО они развернули на Одесской киностудии, заявила официальный... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:02

2022-05-18T16:02

2022-05-18T16:34

в мире

украина

одесса

одесская киностудия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска размещают свои склады с боеприпасами прямо в гражданских объектах, а точки ПВО они развернули на Одесской киностудии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Людей выгоняют из квартир, чтобы разместить там огневые позиции, загоняют в подвалы зданий, где размещаются боевики и склады с оружием. Затем украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО, вы не поверите, но это факт, на Одесской киностудии", - сказала Захарова во время брифинга в среду.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/zakharova-1789163175.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, одесса, одесская киностудия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова