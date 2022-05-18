https://ria.ru/20220518/putin-1789353098.html

Путин напомнил участникам "Российской студвесны" о важности патриотизма

Путин напомнил участникам "Российской студвесны" о важности патриотизма - РИА Новости, 18.05.2022

Путин напомнил участникам "Российской студвесны" о важности патриотизма

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", назвав это мероприятие ярким культурным... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T22:07

2022-05-18T22:07

2022-05-18T22:07

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самара

российский союз молодежи

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", назвав это мероприятие ярким культурным событием, пожелал творческой молодежи успехов во всех начинаниях и напомнил им о важности патриотизма и готовности служить обществу и стране.Юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" Российского союза молодежи пройдет с 18 по 24 мая в Самаре."Приветствую вас и от всей души поздравляю с открытием тридцатого юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна". Первые фестивали проходили именно здесь, в Самаре, и конечно символично, что сегодня этот прекрасный гостеприимный волжский город с уникальным многоцветием национальных традиций вновь собрал молодых людей из всех регионов нашей страны, а также из государств СНГ и - особо отмечу - из Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Путин в своем видеообращении.Он отметил, что "Российская студенческая весна" охватывает и многочисленные региональные фестивали, в которых ежегодно участвуют более 300 тысяч человек, а с 2019 года проект стал частью платформы "Россия - страна возможностей", что открыло перед его участниками еще более широкие перспективы для реализации."Студенческая весна - это не просто яркое культурное событие, это огромное пространство молодой творческой энергии, где каждый может открыть для себя новые горизонты и добиться успехов благодаря своим талантам, способностям в музыке, хореографии, актерском мастерстве, других направлениях. Для многих этот фестиваль, проходящий под эгидой Российского союза молодежи, становится стартом в профессиональной карьере на сцене, в искусстве. И что не менее важно - помогает найти единомышленников, наставников верных друзей, а значит, и надежную опору во всех будущих начинаниях", - добавил президент.По словам Путина, фестиваль объединяет молодых людей, в том числе на основе интереса к отечественной культуре, творческому наследию народов России, что помогает сохранить и приумножить культурные традиции нашего многонационального государства и положительно влияет на укрепление единства страны."В современном, очень динамичном мире для студента, будущего профессионала, огромную роль играют глубокие знания, стремление всегда учиться, умение работать в команде. Но чтобы раскрыть свои лучшие качества в полной мере, значима готовность служить людям, обществу, родной стране, патриотизм, ответственная и активная гражданская позиция, вовлеченность в дела своего региона, города, поселка", - подчеркнул глава государства.Путин пожелал студентам успехов в учебе и во всех начинаниях."Уверен, что юбилейный фестиваль "Студенческой весны" станет для всех его участников и гостей ярким незабываемым праздником", - добавил он.

https://ria.ru/20220518/studvesna-1789318267.html

https://ria.ru/20220513/studvesna-1788396435.html

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россия, самара, российский союз молодежи, снг