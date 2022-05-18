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Источник: Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна
Источник: Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна - РИА Новости, 18.05.2022
Источник: Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна
Украина под давлением Евросоюза вывозит за рубеж резервы пшеницы, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, рассказал РИА Новости бывший сотрудник одесской... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T06:05
2022-05-18T06:05
2022-05-18T09:33
в мире
украина
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ХЕРСОН, 18 мая — РИА Новости. Украина под давлением Евросоюза вывозит за рубеж резервы пшеницы, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, рассказал РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани.По его словам, до 24 февраля в одесском порту хранилось более 200 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, со второй половины апреля оттуда начали активно вывозить контейнеры с товарами, которых было больше десяти тысяч. "В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту", — добавил бывший сотрудник порта.Он отметил, что сложившейся ситуацией воспользовались и собственники грузов, и криминальные элементы."В итоге часть грузов разворовали и стали торговать как им выгодно, в личных интересах", — заключил собеседник издания.На прошлой неделе страны G7 в заявлении по итогам саммита обвинили Россию в препятствовании аграрному экспорту Украины и в росте цен на мировых продовольственных рынках. В Москве эти обвинения отвергают. Как пояснил глава МИД Сергей Лавров, киевские власти сами не выпускают суда из своих портов и даже заминировали выходы. Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала организовать вывод судов с нужными товарами через гуманитарные коридоры, но украинская сторона не идет на сотрудничество, а ее "западные хозяева" никак на это не реагируют.
https://ria.ru/20220517/volodin-1788932974.html
https://ria.ru/20220516/zerno-1788804727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина
06:05 18.05.2022 (обновлено: 09:33 18.05.2022)
Источник: Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна
Украина вывозит резервы пшеницы из порта Одессы в Европу, несмотря на риск дефицита зерна
ХЕРСОН, 18 мая — РИА Новости. Украина под давлением Евросоюза вывозит за рубеж резервы пшеницы, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, рассказал РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани.
"Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая", — объяснил собеседник агентства.
По его словам, до 24 февраля в одесском порту хранилось более 200 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, со второй половины апреля оттуда начали активно вывозить контейнеры с товарами, которых было больше десяти тысяч.
"В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту", — добавил бывший сотрудник порта.
Он отметил, что сложившейся ситуацией воспользовались и собственники грузов, и криминальные элементы.
"В итоге часть грузов разворовали и стали торговать как им выгодно, в личных интересах", — заключил собеседник издания.
На прошлой неделе страны G7 в заявлении по итогам саммита обвинили Россию в препятствовании аграрному экспорту Украины и в росте цен на мировых продовольственных рынках. В Москве эти обвинения отвергают. Как пояснил глава МИД Сергей Лавров, киевские власти сами не выпускают суда из своих портов и даже заминировали выходы. Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала организовать вывод судов с нужными товарами через гуманитарные коридоры, но украинская сторона не идет на сотрудничество, а ее "западные хозяева" никак на это не реагируют.