https://ria.ru/20220518/pshenitsa-1789148855.html

Источник: Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна

Источник: Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна - РИА Новости, 18.05.2022

Источник: Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна

Украина под давлением Евросоюза вывозит за рубеж резервы пшеницы, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, рассказал РИА Новости бывший сотрудник одесской... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T06:05

2022-05-18T06:05

2022-05-18T09:33

в мире

украина

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ХЕРСОН, 18 мая — РИА Новости. Украина под давлением Евросоюза вывозит за рубеж резервы пшеницы, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, рассказал РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани.По его словам, до 24 февраля в одесском порту хранилось более 200 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, со второй половины апреля оттуда начали активно вывозить контейнеры с товарами, которых было больше десяти тысяч. "В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту", — добавил бывший сотрудник порта.Он отметил, что сложившейся ситуацией воспользовались и собственники грузов, и криминальные элементы."В итоге часть грузов разворовали и стали торговать как им выгодно, в личных интересах", — заключил собеседник издания.На прошлой неделе страны G7 в заявлении по итогам саммита обвинили Россию в препятствовании аграрному экспорту Украины и в росте цен на мировых продовольственных рынках. В Москве эти обвинения отвергают. Как пояснил глава МИД Сергей Лавров, киевские власти сами не выпускают суда из своих портов и даже заминировали выходы. Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала организовать вывод судов с нужными товарами через гуманитарные коридоры, но украинская сторона не идет на сотрудничество, а ее "западные хозяева" никак на это не реагируют.

https://ria.ru/20220517/volodin-1788932974.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788804727.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина