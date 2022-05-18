https://ria.ru/20220518/pshenitsa-1789140548.html

CNN: США и Европа прорабатывают маршруты поставок украинской пшеницы

CNN: США и Европа прорабатывают маршруты поставок украинской пшеницы - РИА Новости, 18.05.2022

CNN: США и Европа прорабатывают маршруты поставок украинской пшеницы

Власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины в целях их дальнейших поставок на мировые рынки, передает... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T00:20

2022-05-18T00:20

2022-05-18T00:20

украина

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149133/77/1491337730_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_b42d8cdf94d2dc9bda72d127e88e5d6d.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины в целях их дальнейших поставок на мировые рынки, передает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Согласно этим данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Эти сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России, отмечают источники.Как сообщается, данный вопрос будет одним из ключевых на повестке намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена."До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", - прокомментировал один из источников телеканала.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

https://ria.ru/20220514/pshenitsa-1788468213.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, в мире