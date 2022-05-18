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CNN: США и Европа прорабатывают маршруты поставок украинской пшеницы - РИА Новости, 18.05.2022
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CNN: США и Европа прорабатывают маршруты поставок украинской пшеницы
CNN: США и Европа прорабатывают маршруты поставок украинской пшеницы - РИА Новости, 18.05.2022
CNN: США и Европа прорабатывают маршруты поставок украинской пшеницы
Власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины в целях их дальнейших поставок на мировые рынки, передает... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T00:20
2022-05-18T00:20
украина
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины в целях их дальнейших поставок на мировые рынки, передает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Согласно этим данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Эти сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России, отмечают источники.Как сообщается, данный вопрос будет одним из ключевых на повестке намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена."До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", - прокомментировал один из источников телеканала.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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украина, сша, в мире
00:20 18.05.2022
 
CNN: США и Европа прорабатывают маршруты поставок украинской пшеницы

CNN: США и Европа прорабатывают маршруты поставок украинской пшеницы на мировые рынки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины в целях их дальнейших поставок на мировые рынки, передает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Согласно этим данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Эти сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России, отмечают источники.
Как сообщается, данный вопрос будет одним из ключевых на повестке намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.
"До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", - прокомментировал один из источников телеканала.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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