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ПСБ обеспечил возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС - РИА Новости, 18.05.2022
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ПСБ обеспечил возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС
ПСБ обеспечил возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС - РИА Новости, 18.05.2022
ПСБ обеспечил возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС
ПСБ и компания Тензор интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через СБП в экосистему для бизнеса СБИС (система для учета,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:51
2022-05-18T11:51
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. ПСБ и компания Тензор интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через СБП в экосистему для бизнеса СБИС (система для учета, управления и коммуникаций с госорганами, контрагентами и внутри компании), сообщает пресс-служба банка. Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-покупки.Теперь компании и индивидуальные предприниматели, работающие в СБИС, благодаря интегрированному интернет-эквайрингу ПСБ, могут использовать готовые виджеты доставки и бронирования без дополнительной настройки функции оплаты на своем сайте или в соцсетях и, не выходя из системы, отправлять счета со ссылкой на оплату. Реализация функции оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей также дает предпринимателям возможность мгновенного зачисления денежных средств на расчетный счет."Партнерство с компанией Тензор позволяет большему количеству предпринимателей получить преимущества работы с эквайринговыми сервисами, разработанным ПСБ, которые не только упрощают ежедневные финансовые процессы для бизнеса, но и обеспечивают возможность экономии за счет выгодных тарифов", - сказал директор по эквайрингу ПСБ Никита Хомутов.Все поступившие оплаты отражаются в личном кабинете СБИС в режиме онлайн. По ним при необходимости можно сразу оформить возврат. Система сама сформирует проводки и зарегистрирует чек. Там же можно отслеживать поступления от банка и контролировать задолженность.
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Артем Смирнов
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россия, псб (банк псб), промсвязьбанк
11:51 18.05.2022
 

ПСБ обеспечил возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. ПСБ и компания Тензор интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через СБП в экосистему для бизнеса СБИС (система для учета, управления и коммуникаций с госорганами, контрагентами и внутри компании), сообщает пресс-служба банка.
Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-покупки.
ПСБ
Вчера, 10:18
ПСБ и "Иннопрактика" проведут региональный форум по диверсификации
Теперь компании и индивидуальные предприниматели, работающие в СБИС, благодаря интегрированному интернет-эквайрингу ПСБ, могут использовать готовые виджеты доставки и бронирования без дополнительной настройки функции оплаты на своем сайте или в соцсетях и, не выходя из системы, отправлять счета со ссылкой на оплату. Реализация функции оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей также дает предпринимателям возможность мгновенного зачисления денежных средств на расчетный счет.
"Партнерство с компанией Тензор позволяет большему количеству предпринимателей получить преимущества работы с эквайринговыми сервисами, разработанным ПСБ, которые не только упрощают ежедневные финансовые процессы для бизнеса, но и обеспечивают возможность экономии за счет выгодных тарифов", - сказал директор по эквайрингу ПСБ Никита Хомутов.
Ялта - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 16:36
ПСБ запустил ипотеку в Крыму
Все поступившие оплаты отражаются в личном кабинете СБИС в режиме онлайн. По ним при необходимости можно сразу оформить возврат. Система сама сформирует проводки и зарегистрирует чек. Там же можно отслеживать поступления от банка и контролировать задолженность.
"Мы постоянно помогаем вести клиентам их бизнес с помощью наших сервисов. Интеграция с ПСБ - один из залогов достижения этой цели. Решение позволяет тысячам наших клиентов упрощать бизнес-процессы, что особенно важно в нынешних условиях", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу компании Тензор Александра Чеперегина.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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