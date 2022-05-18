https://ria.ru/20220518/psb-1789192264.html

ПСБ обеспечил возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС

ПСБ обеспечил возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС - РИА Новости, 18.05.2022

ПСБ обеспечил возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС

ПСБ и компания Тензор интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через СБП в экосистему для бизнеса СБИС (система для учета,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:51

2022-05-18T11:51

2022-05-18T11:51

россия

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. ПСБ и компания Тензор интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через СБП в экосистему для бизнеса СБИС (система для учета, управления и коммуникаций с госорганами, контрагентами и внутри компании), сообщает пресс-служба банка. Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-покупки.Теперь компании и индивидуальные предприниматели, работающие в СБИС, благодаря интегрированному интернет-эквайрингу ПСБ, могут использовать готовые виджеты доставки и бронирования без дополнительной настройки функции оплаты на своем сайте или в соцсетях и, не выходя из системы, отправлять счета со ссылкой на оплату. Реализация функции оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей также дает предпринимателям возможность мгновенного зачисления денежных средств на расчетный счет."Партнерство с компанией Тензор позволяет большему количеству предпринимателей получить преимущества работы с эквайринговыми сервисами, разработанным ПСБ, которые не только упрощают ежедневные финансовые процессы для бизнеса, но и обеспечивают возможность экономии за счет выгодных тарифов", - сказал директор по эквайрингу ПСБ Никита Хомутов.Все поступившие оплаты отражаются в личном кабинете СБИС в режиме онлайн. По ним при необходимости можно сразу оформить возврат. Система сама сформирует проводки и зарегистрирует чек. Там же можно отслеживать поступления от банка и контролировать задолженность.

https://ria.ru/20220518/forum-1789169248.html

https://realty.ria.ru/20220511/krym-1787947944.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк