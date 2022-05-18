https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html

Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста

Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста - РИА Новости, 18.05.2022

Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в среду заседание Совета безопасности республики на фоне непрекращающихся уже более трех недель акций протеста... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:48

2022-05-18T15:48

2022-05-18T16:53

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ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в среду заседание Совета безопасности республики на фоне непрекращающихся уже более трех недель акций протеста оппозиции, требующих его отставки."Под председательством премьер министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности... Обсуждены текущие вопросы, относящиеся к компетенции Совбеза", - говорится в сообщении на сайте правительства.Отмечается, что помимо членов СБ в заседании приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель парламента Ален Симонян, руководитель аппарата премьера Араик Арутюнян и заместитель министра обороны Карен Брутян.Другие подробности не приводятся.В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы, блокируют работу метро. Полиция сообщила о 364 задержанных.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220517/armeniya-1789131845.html

https://ria.ru/20220516/svyazi-1788906980.html

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в мире, никол пашинян, армения, ереван, араик арутюнян