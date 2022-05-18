Рейтинг@Mail.ru
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста - РИА Новости, 18.05.2022
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в среду заседание Совета безопасности республики на фоне непрекращающихся уже более трех недель акций протеста... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:48
2022-05-18T16:53
в мире
никол пашинян
армения
ереван
араик арутюнян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786866315_0:18:3104:1763_1920x0_80_0_0_aa4ca9714aaf42ae64522371477bacf5.jpg
ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в среду заседание Совета безопасности республики на фоне непрекращающихся уже более трех недель акций протеста оппозиции, требующих его отставки."Под председательством премьер министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности... Обсуждены текущие вопросы, относящиеся к компетенции Совбеза", - говорится в сообщении на сайте правительства.Отмечается, что помимо членов СБ в заседании приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель парламента Ален Симонян, руководитель аппарата премьера Араик Арутюнян и заместитель министра обороны Карен Брутян.Другие подробности не приводятся.В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы, блокируют работу метро. Полиция сообщила о 364 задержанных.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220517/armeniya-1789131845.html
https://ria.ru/20220516/svyazi-1788906980.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786866315_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_f9822aba28a5e893cf59fd928f136538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, армения, ереван, араик арутюнян
15:48 18.05.2022 (обновлено: 16:53 18.05.2022)
 
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста

Премьер-министр Армении Пашинян провел заседание Совбеза на фоне акций протеста

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в среду заседание Совета безопасности республики на фоне непрекращающихся уже более трех недель акций протеста оппозиции, требующих его отставки.
"Под председательством премьер министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности... Обсуждены текущие вопросы, относящиеся к компетенции Совбеза", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Митинг армянской оппозиции у резиденции премьера Пашиняна - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 21:56
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна
Отмечается, что помимо членов СБ в заседании приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель парламента Ален Симонян, руководитель аппарата премьера Араик Арутюнян и заместитель министра обороны Карен Брутян.
Другие подробности не приводятся.
В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы, блокируют работу метро. Полиция сообщила о 364 задержанных.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 21:29
Пашинян заявил об активизации двусторонних экономических связей с Россией
 
В миреНикол ПашинянАрменияЕреванАраик Арутюнян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала