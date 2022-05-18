https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста - РИА Новости, 18.05.2022
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в среду заседание Совета безопасности республики на фоне непрекращающихся уже более трех недель акций протеста... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:48
2022-05-18T15:48
2022-05-18T16:53
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ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в среду заседание Совета безопасности республики на фоне непрекращающихся уже более трех недель акций протеста оппозиции, требующих его отставки."Под председательством премьер министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности... Обсуждены текущие вопросы, относящиеся к компетенции Совбеза", - говорится в сообщении на сайте правительства.Отмечается, что помимо членов СБ в заседании приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель парламента Ален Симонян, руководитель аппарата премьера Араик Арутюнян и заместитель министра обороны Карен Брутян.Другие подробности не приводятся.В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы, блокируют работу метро. Полиция сообщила о 364 задержанных.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220517/armeniya-1789131845.html
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в мире, никол пашинян, армения, ереван, араик арутюнян
15:48 18.05.2022 (обновлено: 16:53 18.05.2022)
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста
Премьер-министр Армении Пашинян провел заседание Совбеза на фоне акций протеста