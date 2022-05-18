https://ria.ru/20220518/protesty-1789158320.html
Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов
Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов - РИА Новости, 18.05.2022
Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов
Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:09
2022-05-18T09:09
2022-05-18T09:58
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молдавия
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране, передает корреспондент РИА Новости.Решение о протестных акциях было принято накануне, в ходе заседания Политисполкома партии коммунистов."Блок коммунистов и социалистов начинает 18 мая серию протестных акций против антинародной и антигосударственной политики, проводимой нынешней властью", — отмечается в заявлении политического блока.В среду оппозиция намерена пикетировать здание правительства. Протест состоится в 14.00 (совпадает с мск). Блок призывает оппозиционные политические партии, общественные организации, отдельных активистов, неравнодушных граждан, присоединиться к Оппозиционной платформе и акциям протеста против "уничтожающего страну и государство правящего режима".На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.
https://ria.ru/20220517/moldaviya-1789069884.html
https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
09:09 18.05.2022 (обновлено: 09:58 18.05.2022)
Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов
Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии анонсировал серию массовых протестов
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Решение о протестных акциях было принято накануне, в ходе заседания Политисполкома партии коммунистов.
"Блок коммунистов и социалистов начинает 18 мая серию протестных акций против антинародной и антигосударственной политики, проводимой нынешней властью", — отмечается в заявлении политического блока.
В среду оппозиция намерена пикетировать здание правительства. Протест состоится в 14.00 (совпадает с мск). Блок призывает оппозиционные политические партии, общественные организации, отдельных активистов, неравнодушных граждан, присоединиться к Оппозиционной платформе и акциям протеста против "уничтожающего страну и государство правящего режима".
На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии
достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.