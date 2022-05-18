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Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов - РИА Новости, 18.05.2022
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Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов
Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов - РИА Новости, 18.05.2022
Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов
Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:09
2022-05-18T09:58
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране, передает корреспондент РИА Новости.Решение о протестных акциях было принято накануне, в ходе заседания Политисполкома партии коммунистов."Блок коммунистов и социалистов начинает 18 мая серию протестных акций против антинародной и антигосударственной политики, проводимой нынешней властью", — отмечается в заявлении политического блока.В среду оппозиция намерена пикетировать здание правительства. Протест состоится в 14.00 (совпадает с мск). Блок призывает оппозиционные политические партии, общественные организации, отдельных активистов, неравнодушных граждан, присоединиться к Оппозиционной платформе и акциям протеста против "уничтожающего страну и государство правящего режима".На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.
https://ria.ru/20220517/moldaviya-1789069884.html
https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html
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в мире, молдавия
09:09 18.05.2022 (обновлено: 09:58 18.05.2022)
 
Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии анонсировал серию массовых протестов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Решение о протестных акциях было принято накануне, в ходе заседания Политисполкома партии коммунистов.
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"Блок коммунистов и социалистов начинает 18 мая серию протестных акций против антинародной и антигосударственной политики, проводимой нынешней властью", — отмечается в заявлении политического блока.
В среду оппозиция намерена пикетировать здание правительства. Протест состоится в 14.00 (совпадает с мск). Блок призывает оппозиционные политические партии, общественные организации, отдельных активистов, неравнодушных граждан, присоединиться к Оппозиционной платформе и акциям протеста против "уничтожающего страну и государство правящего режима".
На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.
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