https://ria.ru/20220518/protesty-1789158320.html

Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов

Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов - РИА Новости, 18.05.2022

Молдавская оппозиция анонсировала серию массовых протестов

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:09

2022-05-18T09:09

2022-05-18T09:58

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молдавия

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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране, передает корреспондент РИА Новости.Решение о протестных акциях было принято накануне, в ходе заседания Политисполкома партии коммунистов."Блок коммунистов и социалистов начинает 18 мая серию протестных акций против антинародной и антигосударственной политики, проводимой нынешней властью", — отмечается в заявлении политического блока.В среду оппозиция намерена пикетировать здание правительства. Протест состоится в 14.00 (совпадает с мск). Блок призывает оппозиционные политические партии, общественные организации, отдельных активистов, неравнодушных граждан, присоединиться к Оппозиционной платформе и акциям протеста против "уничтожающего страну и государство правящего режима".На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.

https://ria.ru/20220517/moldaviya-1789069884.html

https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, молдавия